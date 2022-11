Link dan Spoiler Film Korea The Policeman's Lineage, Kisah Berantas Praktik Korupsi di Kepolisian

The Policeman's Lineage

The Policeman's Lineage merupakan film terbaru asal Korea Selatan yang tayang pada Januari 2022.

Film Korea The Policeman's Lineage ini digarap oleh sutradara Lee Kyoo-man, yang juga menyutradarai beberapa film seperti Kang Ho's Childbirth Story (2014), Children...(2011) dan Wide Awake (2007).

Film Korea The Policeman's Lineage ini diadaptasi dari novel Jepang berjudul Keikan no Chi karya Joh Sasaki yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 2006.

Film Korea The Policemans Lineage menggarap aktor papan atas kenamaan Korea Selatan di antaranya Cho Jin-Woong berperan sebagai Park Kang-Yoon, Choi Woo-Sik berperan sebagai Choi Min-Jae, Park Hee-Soon berperan sebagai Hwang In-Ho.

Lalu ada, Kwon Yool berperan sebagai Na Young-Bin, Park Myoung-Hoon berperan sebagai Cha Dong-Cheol, Lee Eol berperan sebagai Seo Joong-Ho, Lee Hyun-Wook, Baek Hyun-Jin, Park Jung-Bum, Cha Yub, Yoon Jin-Young dan Park Sang-Hoon.

Spoiler Film Korea The Policeman's Lineage

The Policeman's Lineage mengisahkan sosok Choi Min Jae (Choi Woo Shik) sebagai polisi yang masih idealis banget dan pengin memberantas praktik korupsi dalam tubuh kepolisian.

Korupsi itu sendiri dilakukan oleh pejabat kepolisian Park Kang Yoon (Cho Jin Woong).

Film Korea The Policeman's Lineage merupakan film laga yang mengisahkan dua polisi karakter bertolak belakang.

Aksi saling tuduh dan penghianatan mewarnai lika-liku mereka.

Min-jae lalu dipindahkan dari unitnya dan diperintahkan oleh Hwang In-ho (Park Hee-soon) untuk diam-diam menyelidiki Park Kang-yoon (Cho Jin-woong) di unit penyidikan tindak penyalahgunaan narkoba distrik Yongsan.

Selama bergabung dengan unit Yongsan, Min-jae memantau gerak-gerik Kang-yoon dengan saksama. Lalu hasil investigasi itu lalu diserahkan pada In-ho.

Lama kelamaan hubungan Min-jae dan Kang-yoon pun semakin dekat.

Kang-yoon bahkan menganggap Min-jae sebagai orang kepercayaan dalam segala urusannya.