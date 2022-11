Link Nonton Drakor Our Beloved Summer Full Episode, Choi Woo Shik dan Kim Da Mi CLBK

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea atau drakor Our Beloved Summer merupakan sebuah drama Korea yang menceritakan tentang mantan sepasang kekasih yang dipertemukan kembali dalam sebuah dokumenter setelah lima tahun yang lalu putus.

Tayang pada akhir tahun 2021 lalu, drama Korea Our Beloved Summer ini masih menjadi drama yang dicari-cari oleh para pecinta K-drama.

Drama Our Beloved Summer ini diperankan oleh Choi Woo Shik dan Kim Da Mi.

Selain Choi Woo Shik dan Kim Da Mi, drama Korea ini juga diperankan oleh aktor dan artis Korea ternama lainnya seperti Kim Sung Cheol, Noh Jung Ui, Ahn Dong Goo dan Park Jin Joo.

Terdiri dari 16 episode, drama ini disutradarai oleh produser It's Okay To Not Be Okay, Kim Yoon Jin dan naskah ditulis oleh Lee Na Eun.

Drama ini mengusung genre komedi romantis yang di adaptasi dari sebuah webtoon.

Baca juga: Link Drakor Oh My Venus Full Episode, Kisah Komedi Romantis Pelatih Kebugaran dengan Kliennya

Sinopsis drakor Our Beloved Summer

Drama Our Beloved Summer ini menceritakan tentang kisah sepasang kekasih yang sudah berpisah namun terpaksa bertemu lagi.

Choi Ung (Choi Woo Shik)merupakan anak muda dengan jiwa bebas dan cenderung kurang dewasa. Namun, ia tak ragu-ragu melakukan segalanya dengan sungguh-sungguh ketika ia menginginkan sesuatu dalam hidupnya.

Sedangkan mantannya bernama Kook Yeon Soo (Kim Da Mi) merupakan seorang gadis yang ambis yang menargetkan peringkat satu di sekolah. Menurutnya, itu menjadi tujuan terbesar hidupnya.

Choi Ung dan Kook Yeon Soo memiliki latar belakang yang jauh berbeda dalam pendidikan. Yeon Su merupakan murid unggulan di sekolah sedangkan Choi Ung selalu berada di posisi paling terakhir.

Melihat perbedaan tersebut, seorang sutradara kemudian tertarik dan membuatnya penasaran bagaimana jika kedua murid terpintar dan murid dengan peringkat terendah itu disandingkan.

Akhirnya sutradara tersebut membuat sebuah program untuk Choi Ung dan Kook Yeon Soo. Akibat program tersebut keduanya pun akhirnya saling jatuh cinta hingga membangun sebuah hubungan. Namun, entah mengapa, hubungan keduanya berakhir begitu saja.

Beberapa tahun kemudian Kook Yeon Soo bekerja di sebuah perusahaan periklanan. Ia mengira hidupnya akan berjalan dengan mudah karena kepintaran yang ia miliki, namun kenyataannya sangat berbanding terbalik.

Sedangkan, Choi Ung berprofesi menjadi seorang ilustrator terkenal. Suatu hari, perusahaan Kook Yeon Soo bekerjasama dengan Choi Ung.

Keduanya pun akhirnya kembali bertemu, namun pertemuan Choi Ung dan Kook Yeon Soo tersebut masih dibumbui dengan dendam masa lalu.

Lantas, apakah Choi Ung dan Kook Yeon Soo berdamai dengan masa lalu mereka dan saling memaafkan? simak selengkapnya dalam drakor Our Beloved Summer.

Link nonton: https://nd21x1.github.io/our-beloved-summer-geu-hae-urineun-2021/

(cr31/tribun-medan.com)