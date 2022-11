Link Drakor Oh My Venus Full Episode, Kisah Komedi Romantis Pelatih Kebugaran dengan Kliennya

Drakor Oh My Venus

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Oh My Venus Drama Korea (drakor) yang yang dirilis pada 2015 .

Drakor Oh My Venus yang dibintangi dua aktor dan aktris ternama yaitu So Ji-sub dan Shin Min-a.

Cerita romansa yang menggemaskan ini selalu menarik perhatian penonton, selain romansa, drama ini juga memiliki kisah inspiratif dengan seorang perempuan yang berjuang.

Drama Oh My Venus disutradarai oleh Kim Hyung Suk dan Lee Na Jung sementara naskahnya digarap oleh Kim Eun Ji.

Mendiang Kim Jong Hyun salah satu member SHINee turut mengisi lagu tema Oh My Venus dengan judul Beautiful Lady.

Drakor ini tayang sebanyak 16 episode.

Spoiler Drakor Oh My Venus

Kim Young Ho ( So Ji-sub) adalah seorang trainer profesional untuk bintang Hollywood. Di Amerika Serikat, Kim Young Ho menggunakan nama John Kim.

Ia menjalani hidup sehat setelah mengalami cedera saat ia kecil. Kim Young Ho juga lahir dari keluarga kaya raya yang membuatnya bisa melakukan apapun yang ia mau.

Suatu hari, Kim Young Ho terseret skandal kencan dengan seorang artis Hollywood yang membuatnya menjadi kejaran media.

Adanya skandal tersebut membuat Kim Young Ho memilih kembali ke Korea Selatan secara terpaksa.

Di sisi lain, ada Kang Joo Eun (Shin Min-a), seorang pengacara 33 tahun yang mengalami kelebihan berat badan.

Kondisi ini membuat Kang Joo Eun diputusin oleh kekasihnya setelah menjalin hubungan selama 15 tahun.

Padahal Kang Joo Eun pernah menjadi primadona di masa sekolahnya, di mana ia dijuluki Daegu’s Venus.