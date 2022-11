LAGA PENENTUAN Arsenal vs Zurich, Liga Eropa, The Gunners Bidik Juara, Prediksi, Link Live Streaming

ADRIAN DENNIS/AFP

Link Live streming nonton online dan Prediksi Skor Arsenal vs Zurich Liga Eropa: Sedang On Fire, The Gunners Pesta Gol Lagi. Arsenal terus nomor 1 di klasemen Liga Europa 2022-2023 setelah Granit Xhaka untuk pertama kali mencetak gol dengan cara baru saat vs PSV Eindhoven.