LINK NONTON dan Sinopsis Drakor So I Married The Anti-Fan, Kisah Benci Jadi Cinta Artis

Drakor So I Married The Anti-Fan

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea atau Drakor So I Married The Anti-Fan merupakan drama garapan Kang Cheol Woo dan Nam Ji Yeon yang sebelumnya diadaptasi dari novel bertajuk serupa karya Kim Eun Jung.

Bergenre komedi romantis, Drakor So I Married The Anti-Fan dibintangi oleh Choi Tae Joon dan Choi Sooyoung SNSD.

Drakor So I Married The Anti-Fan menceritakan tentang anti-fan yang mendadak harus hidup bersama dengan artis yang membuat hidupnya kacau balau.

Hoo Joon (Choi Tae Joon) adalah seorang artis populer, sedangkan Lee Geun Young (Choi Sooyoung SNSD) reporter hiburan.

Pada suatu hari, terjadi insiden yang menyebabkan kesalahpahaman diantara mereka.

Baca juga: Link Nonton Drakor Jirisan Full Episode, Kisah Penyelamatan Orang-orang Hilang di Gunung Jiri

Saat ini Lee Geun Young sedang menghadiri upacara pembukaan sebuah klub untuk bahan beritanya.

Disana ia menyaksikan artis populer Hoo Joon terlibat dalam aksi kekerasan.

Sebagai reporter liputan ekslusif, Lee Geun Young pun langsung mengabarkannya.

Berita panas itu mencuat dan membuat Hoo Joon kesal dengan Lee Geun Young lantaran apa yang terjadi di klub saat itu adalah kesalahpahaman.

Kepalang kesal, Hoo Joon pun memanfaatkan popularitasnya untuk menjatuhkan Lee Geun Young.

Benar saja, setelah kejadian itu Lee Geun Young kehilangan pekerjaannya.

Berangkat dari hal itu, Lee Geun Young yang tak terima pun melakukan protes di depan kantor agensi Hoo Joon.

Lambat laun, aksinya itu mulai menarik awak media dan ia pun mendadak menjadi buah bibir publik.

Aksi protesnya itu membuat Lee Geun Young dikenal sebagai anti-fan Hoo Joon.