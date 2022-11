SIARAN LANGSUNG Juventus Vs PSG Live SCTV Jam 03.00 WIB, Link Streaming Akses di Sini

Siaran langsung Juventus vs PSG Liga Champions 2022-2023 Live SCTV, Kamis (3/11/2022)

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan duel big match antara Juventus vs Paris Saint-Germian (PSG) laga terakhir fase grup Liga Champions 2022-2023, Rabu (2/11/2022) malam waktu setempat atau Kamis dini hari WIB.

Pertandingan antara Juventus dan Paris Saint-Germain bakal digelar di Juventus Stadium, Rabu (2/11/2022) atau Kamis pukul 03.00 WIB.

Keseruan laga Juventus vs PSG disiarkan langsung SCTV. Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Juventus vs PSG ini bisa anda tonton via live streaming.

Duel melawan Juventus bakal menjadi momen bagi penyerang Paris Saint-Germain, Lionel Messi, untuk mengukir rekor assist pribadi dengan torehan itu nantinya bakal memepet rekor milik Cristiano Ronaldo.

Laga tersebut merupakan laga penutup di Grup H dengan hasilnya bakal menentukan nasib kedua tim.

Meski sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar, Paris Saint-Germain jelas membidik kemenangan demi terhindar dari posisi runner-up.

Kemenangan atas Juventus menjadi target utama demi keluar sebagai juara Grup H.

Sementara itu, Juventus juga tidak ingin dipermalukan di hadapan publiknya sendiri meski sudah dipastikan gagal di Liga Champions musim ini.

Meski duduk di peringkat ketiga, Juventus belum bisa dipastikan lolos ke Liga Europa.

Ini dikarenakan perolehan poin mereka saat ini sama dengan Maccabi Haifa yang mengumpulkan tiga poin.

Ambisi dari Juventus untuk meraih kemenangan atas PSGdiyakini bakal berat.

Pasukan Christophe Galtier adalah satu-satunya klub yang belum tersentuh kekalahan sampai saat ini di lima liga top Eropa pada musim 2022-2023.

Seiring kekalahan Napoli dari Liverpool, PSG menjadi satu-satunya klub Eropa dengan rekor unbeaten terpanjang.