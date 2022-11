SOSOK Poltak Sitorus, Bupati Paling Kaya di Sumatera Utara

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Ir. Poltak Sitorus, M. Sc adalah seorang pengusaha yang menjabat sebagai Bupati Toba pada periode 2021-2024.

Poltak Sitorus memulai pendidikannya dari tahun 1971 hingga 1977 saat menempuh pendidikan sekolah dasar, ia bersekolah di SD Negeri Parsambilan.

Setelah itu melanjutkan ke SMP Negeri Silaen dari tahun 1978 hingga 1981.

Lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Yayasan Perguruan Advent Bandung dari 1981 hingga 1985.

Ia kemudian mengambil Program Studi S-1 dengan program Matematika, di Institut Teknologi Bandung tahun 1984-1991.

Tak berhenti sampai di situ, ia melanjutkan pendidikan S2-nya dengan mengambil program Master of Science in International Business at California International University Los Angeles, California, USA tahun 1994-1995

Sebelum menjadi politikus Poltak Sitorus lebih dulu mengawali karirnya sebagai seorang pengusaha.

Selain menjadi pengusaha Poltak Sitorus juga pernah menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung di tahun 1991-1992.

Tiga tahun kemudian Poltak menjabat sebagai Staf Computer Sales at Computer Micro League in Los Angeles, California, USA di tahun 1995-1996

Setahun kemudian di tahun 1997-2000 ia diangkat menjadi Staf at Purcel Distribution Logistic in Los Angeles, California, USA

Kemudian Poltak diangkat menjadi Komisaris PT BPR Sinar Mas Pelita Padalarang Bandung pada tahun 2000-2010

Kemudian dia pindah ke Bekasi menjabat sebagai Komisaris di PT Arta Mutiara Tambun Bekasi tahun 2006-2019

Dan jabatan terakhir Poltak Sitorus adalah Komisaris PT Polbe tahun 2013-2020.

Sukses menjadi pengusaha diketahui, Poltak Sitorus mempunyai kekayaan yang bernilai fantastis.