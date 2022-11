Link Nonton dan Spoiler Film Korea The Witch: Part 2. The Other One, Kisah Gadis Misterius

Film Korea The Witch: Part 2. The Other One

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Film Korea The Witch: Part 2. The Other One tayang di bioskop pada 15 Juni 2022.

Film ini disutradarai oleh Park Hoon Jung. Film ini merupakan film aksi, horor, fiksi ilmiah yang merupakan sekuel dari The Witch: Part 1. The Subversion (2018).

Film Korea The Witch: Part 2. The Other One dibintangi oleh Shin Shi Ah, Jo Min Soo dan Park Eun Bin.

Film Korea The Witch: Part 2. The Other One menceritakan tentang seorang “gadis” yang terbangun di sebuah laboratorium rahasia, yang kemudian melarikan diri dan bertemu dengan Kyung Hee, yang mencoba melindunginya dari kejaran orang-orang tak dikenal.

Film Korea The Witch: Part 2. The Other One berdurasi 2 jam 17 menit ini mendapat rating 6,2/10 di situs IMDb.

Spoiler Film Korea The Witch: Part 2. The Other One

Korea The Witch: Part 2. The Other One mengikuti kisah sebelumnya, film The Witch: Part 2. The Other One bercerita tentang seorang gadis muda, yang diperankan oleh Shin Shi Ah.

Shin Shi Ah melarikan diri dari laboratorium rahasia setelah menjadi satu-satunya yang selamat dalam kecelakaan yang membuat lab hancur.

Park Eun Bin, Seo Eun Soo, Jin Goo, Sung Yoo Bin, Jo Min Soo serta penampilan khusus dari Kim Da Mi dan Lee Jong Suk, menambah keseruan misi pengejaran gadis muda misterius di dalam film The Witch: Part 2. The Other One ini.

Jo Min Soo akan berperan ganda sebagai Dr. Baek dan Jenderal Baek, mereka adalah orang pertama yang membuat ‘proyek penyihir’ ini. Sehingga menghasilkan subyek tes seperti Kim Da Mi, di film sebelumnya dan Shin Shi Ah.

Lee Jong Suk akan muncul sebagai orang yang mencari gadis misterius tersebut. Serta Yong Doo, diperankan oleh Jin Goo, yang juga memiliki tujuan dan motif yang sama dengan Lee Jong Suk.

Selain itu ada juga Park Eun Bin yang berperan sebagai Kyung Hee, ia merupakan teman dari gadis misterius tersebut.

Film ini akan banyak memperlihatkan adegan aksi yang menegangkan, yang akan membuat penonton penasaran apa tujuan orang-orang mencari gadis misterius tersebut. Serta siapa yang pada akhirnya berhasil menemukannya.

Penasaran dengan kisahnya, saksikan Film Korea The Witch: Part 2. The Other One.

