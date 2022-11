Sinopsis Drakor Clean with Passion for Now, Cinta Si Maniak Bersih dan Si Berani Kotor Itu Baik

Drama Korea Clean With Passion For Now.

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea Clean With Passion For Now merupakan drama garapan No Jong Chan dan Han Hee Jung yang diadaptasi dari webtoon karya Aengo dengan tajuk serupa.

Bergenre komedi romantis, Drama Korea Clean With Passion For Now dibintangi oleh Yoon Kyun Sang dan Kim Yoo Jung.

Drama Korea Clean With Passion For Now menceritakan tentang perjuangan pria yang mengidap misofobia menghadapi ketakutannya.

Jang Sun Kyul (Yoon Kyun Sang) adalah seorang pria tampan yang mengidap misofobia atau ketakutan berlebih terhadap kontaminasi bakteri, kuman, debu dan kotoran.

Hal itu membuatnya menjadi sosok yang terobsesi dengan kebersihan.

Di mana jika dirinya terkontaminasi ktoran, ia akan beranggapan hal itu dapat mengancam keselamatan dirinya.

Bagi Jang Sun Kyul, kebersihan adalah sesuatu yang sangat mulia.

Kondisi tersebut bahkan membuatnya menjadi CEO perusahaan kebersihan yang bernama Cleaning Fairy.

Gil Oh Sol (Kim Yoo Jung) adalah karyawan baru di Cleaning Fairy.

Ia memancarkan aura positif, ia terkenal penuh semangat dan sangat cerita.

Sebelumnya ia sudah bekerja segala macam pekerjaan paruh waktu sambil berjuang untuk pekerjaan penuh waktu.

Hal itu membuatnya tak memiliki gaisah untuk berkencan bahkan untuk bersih sekalipun lantaran ia cukup sibuk mencari uang untuk bertahan hidup.

Ya, kenyataan sulitnya kehidupan di dunia ini yang dihadapinya membuat wanita itu menyerah untuk menjadi rapi.

Kondisinya itu membuatnya dikenal sebagai sosok yang berani kotor.