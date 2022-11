Perbandingan Harga BBM Pertamina, VIVO, BP dan Shell, Ini Yang Paling Murah

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Saat ini banyak mencari-cari perbandingan harga BBM sejak pemerintah menaikkan harga beberapa waktu lalu.

PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga BBM jenis solar nonsubsidi, yakni Pertamina Dex dan Dexlite, harga terbaru mulai berlaku sejak 1 November 2022.

Melansir dari situs resmi Pertamina, Pertamina Dex kini dijual Rp 18.550 dari sebelumnya Rp 18.100. Sementara Dexlite dijual Rp 18.000 dari sebelumnya Rp 17.800.

Sedangkan untuk jenis Pertamax Turbo mengalami penurunan di Sumut. Terdapat penyesuaian harga dari yang sebelumnya Rp 18.250 per liter menjadi Rp 16.250 per liter.

Lalu, untuk Shell Indonesia juga menaikkan harga produk solarnya yakni BBM Shell V-Power Diesel menjadi saat ini Rp 18.840 dari yang sebelumnya Rp 18.450 per liter. Sedangkan produk Shell lainnya mengalami penurunan.

Shell Super turun jadi Rp 13.550 per liter dari sebelumnya Rp 14.150 per liter. Shell V-Power juga turun jadi Rp 14.210 per liter dari yang sebelumnya Rp 14.840 per liter.

Sedangkan untuk Shell Power Nitro + turun jadi Rp 14.560 per liter dari sebelumnya Rp 15.230.

Kemudian untuk SPBU BP pada 3 November 2022, harga produk BBM BP Diesel juga naik menjadi Rp 18.380 per liter dari yang sebelumnya Rp 17.990 per liter. Lalu pada 4 November 2022, harga BBM BP dengan RON 90 turun dari Rp 14.050 jadi Rp 13.460 per liter.

Meski banyak produk BBM mengalami penurunan, namun tahukah BBM yang paling murah saat ini ialah produk Pertamina Bio Solar yang dijual Rp 6.800 per liter di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk Pertalite saat ini dijual Rp 10.000 per liter.

Secara rinci, berikut daftar perbandingan lengkap harga BBM Pertamina, VIVO, BP, dan Shell:

Harga BBM RON 90

Pertalite (Pertamina) Rp 10.000/liter

Revvo 90 (VIVO) Rp 12.600/liter

BP 90 (BP) Rp 13.460/liter

Harga BBM RON 92

Shell Super (Shell) Rp 13.550/liter