Viral Bule Rusia Alami Cat Calling Sopir Taksi saat Jalan di Malam Hari

TRIBUN-MEDAN.COM - Baru-baru ini viral di media sosial sebuah video seorang wanita yang tengah jalan kaki di malam hari menjadi korban cat calling sopir taksi.

Wanita yang menjadi korban cat calling tersebut merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia.

Video wanita yang menjadi korban cat calling tersebut diunggah oleh akun instagram @fakta.jakarta dan mendapatkan beragam reaksi dan komentar dari warganet.

"Seorang driver taksi diduga melecehkan seorang turis wanita," tulis @fakta.jakarta pada keterangan unggahannya itu.

Video yang beredar tersebut memperlihatkan seorang wanita berbaju biru dengan baju sedikit transparan tengah merekam dirinya yang sedang berjalan kaki sendirian diatas trotoar jalan.

Diseberang trotoar tersebut, tepatnya dipinggir jalan terdapat seorang sopir yang tengah mengendarai taksi.

Sambil mengendarai taksinya dengan laju sedikit lambat, sopir yang ada didalalm taksi tersebut terdengar tertawa dan sedikit berteriak ke arah wanita tersebut.

"Very nice beib," ucap sopir taksi itu.

Namun, Wanita tersebut tampaknya terganggu dengan aksi pria itu dan kemudian merekamnya.

Rekaman tersebut kemudian ia bagikan di story Instagramnya @_greymouse.

" I wanted come to him and explain that im not baby but - as we already now - im not walking good on heels and roads in JKT also not good," tulis @_greymouse pada keterangan video yang diunggah di instagrram storynya.

Menurut keterangan yang beredar, wanita tersebut merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia bernama Valerie.

Aksi cat calling oleh sopir taksi itu terjadi saat wanita bernama Valerie tersebut tengah jalan di trotoar di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Peristiwa itu diunggah oleh Valerie melalui story instagramnya pada Senin (7//11/2022) dini hari.