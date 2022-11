Kapolsek Sibolga Selatan dan Kapolsek Sibolga Sambas bersama dengan personel dan Bhabinkamtibmas melaksanakan apel gabungan di Koramil 06/Kota Kodim 0211/TT, Jalan Rajawali, Kelurahan AM Pinang Sibolga.

Apel Gabungan, Cara Jajaran Polres Sibolga Jaga Sinergitas dengan Kodim 0211/TT

TRIBUN-MEDAN.com, SIBOLGA - Kapolsek Sibolga Selatan dan Kapolsek Sibolga Sambas bersama dengan personel dan Bhabinkamtibmas melaksanakan apel gabungan di Koramil 06/Kota Kodim 0211/TT, Jalan Rajawali, Kelurahan AM Pinang Sibolga.

Selain menjaga sinergitas TNI-Polri juga mendukung Program Qwick Wins Presisi Polri.

Kapolsek Sibolga Selatan AKP Bremer Hulu menyampaikan ucapan terimakasih atas pelaksanaan apel gabungan bersama dalam rangka peningkatan Sinergitas TNI-POLRI Polres Sibolga khususnya Polsek Sibolga Selatan dan Polsek Sibolga Sambas.

"Diharapkan Apel Gabungan ini bisa kita laksanakan setiap minggu demi menjalin silaturahmi dan menjaga keakraban dan juga menyampaikan Akun Medsos Polres Sibolga, Akun Polsek Sibolga Selatan, Call Center 110, No Hp Kapolres Sibolga 081277212111, No Hp Kapolsek Sibolga Selatan 081260166777 dan No Hp Kapolsek Sambas 08116260614.

Danramil 06/Kota Sibolga yg diwakili oleh Wadanramil Letda Inf. Rusliadi mengucapkan terimakasih, dan mendukung secara positif giat yang dilaksanakan oleh Polri khususnya Polres Sibolga.

"Semoga sinergitas ini bisa terus terlaksana demi Kamtibmas di Kota Sibolga," katanya.

(akb/tribun-medan.com)