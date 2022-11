Link Nonton dan Spoiler Drakor Melancholia, Kisah Romansa Antara Guru dan Murid 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea (drakor) Melancholia bergenre romansa yang tayang pada tahun 2021.

Setelah membintangi drakor Youth of May, Lee Do Hyun kembali berakting sebagai murid SMA yang jago matematika di serial Melancholia. Ia akan beradu akting dengan aktor Im Soo Jung yang berperan sebagai seorang guru matematika.

Naskah drakor ini ditulis oleh Kim Ji Woon yang sebelumnya pernah menulis naskah drakor Doctor John. Sedangkan, sutradara Melancholia adalah orang yang juga mengarahkan drama True Beauty dan Extraordinary You, Kim Sang Hyub.

Perbedaan usia yang sangat jauh diantara Do Hyun dan Soo Jung membuat penonton semakin penasaran dengan adu chemistry keduanya.

Spoiler Drakor Melancholia

Drakor Melancholia menceritakan kisah Ji Yoon Soo (Im Soo Jung) seorang guru matematika di Sekolah Menengah Ah Seong, sekolah swasta bergengsi yang juga merupakan sarang korupsi.

Ji Yoon Soo baik hati di luar, tapi menjadi sangat ulet dan keras kepala begitu dia mengambil keputusan tentang sesuatu.

Yoon Soo yang merupakan seorang guru yang mendorong murid-muridnya untuk menemukan jawaban mereka sendiri. Saat di sekolah, dia bertemu Baek Seung Yoo (Lee Do Hyun), seorang siswa bermasalah yang berada di peringkat terbawah di kelasnya.

Ji Yoon Soo pun mulai memperhatikan potensinya dalam matematika dan dengan perhatian juga ia berinteraksi dengannya, akhirnya, nilai Seung Yoo naik dan menjadi nomor satu di kelas.

Baek Seung Yoo sendiri merupakan siswa yang jarang berbicara, tapi dia suka berfoto dengan kameranya. Dia bahkan tidak memiliki teman di sekolah, sayangnya, dia memiliki masa lalu yang mengejutkan. Ketika dia masih kecil, dia memenangkan banyak olimpiade matematika.

Ketika Baek Seung Yoo berusia 10 tahun, dia memasuki Institut Teknologi Massachusetts di Amerika Serikat, tapi dia tiba-tiba dia menghilang saat usia 12 tahun.

Ji Yoon Soo tidak pernah tahu bahwa perhatian dan interaksinya dengan Seung Yoo akan menciptakan desas-desus tentang skandal seksual guru dan murid di antara siswa dan orang tua lainnya.

Sehingga mengakibatkan dia dipecat dari pekerjaannya.

Empat tahun berlalu, Yoon Soo dan Seung Yoo bertemu kembali. Saat ini keduanya sebagai orang dewasa, mereka bersatu untuk mengungkap korupsi di SMA Ah Seong dan untuk mendapatkan kembali reputasi Yoon Soo sebagai seorang guru matematika yang handal.