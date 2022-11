Lirik Lagu Batak Di Parsobanan By Marsada

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Di Parsobanan adalah lagu Batak yang dibawakan oleh grup musik Marsada.

Lagu Batak Di Parsobanan ini bercerita tentang seseorang yang sedang mengenang memorinya bersama orang terkasih.

Lagu Batak Di Parsobanan ini diriilis pada 2004 dan saat ini, lagu batak ini masih banyak yang mendengarkannya.

Lirik Lagu Batak Di Parsobanan

Verse 1



Ai di ingot ho do di na jolo rap dakdanak uju i

Rap marmeam meam di hauma manang di balian i

Ho marlojong lojong dibatangi laos hu adu sian pudi

Laos tinggang do ho di tikki i sargang ma bohimi



Verse 2

Ai di ingot ho dope ito na diparsobanani

I ma na so tarlupahon au tikki ro ma rimbusi

Laos hu buka ma da bajuki asa adong saong saongmu

Tung mancai gomos do ho hu haol asa tung las ma dagingmi



Chorus



Hape dung saonnari nunga leleng

Dang pajumpang dohot ho hasian

Nunga adong sampulu taon

Atik naung muli do ho



Molo naung muli pe ho ito

Ndada pola sala i hasian

Asal ma hu ida bohimi

Nunga tung sonang rohakki

