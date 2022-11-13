Liga Inggris
LIVE SCTV! Link Nontn Live Streaming Newcastle Vs Chelsea jam 00.30 WIB, Akses di Sini viA HP
Laga Newcastle United vs Chelsea digelar di St James' Park Stadium pada Minggu, (13/11/2022) disiarkan langsung SCTV pukul 00.30 WIB.
TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming duel sengit antara Newcastle United vs Chelsea di Liga Inggris pekan ke-16, Sabtu (12/11/2022) waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.
Laga Newcastle United vs Chelsea digelar di St James' Park Stadium pada Minggu, (13/11/2022) disiarkan langsung SCTV pukul 00.30 WIB.
Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Newcastle vs Chelsea bisa ditonton via live streaming.
Link nonton live streaming Newcastle vs Chelsea bisa di klik tamatan yang ada di akhir artikel ini.
Di atas kertas kedalaman skuad Chelsea memang lebih diunggulkan, namun melihat performa Newcastle di Liga Inggris musim ini, Almiron cs memiliki taji untuk memberi perlawanan.
Sang tuan rumah, Newcastle berada dalam tren positif, dimana asuhan Eddie Howe itu meraih 4 kemenangan beruntun di Liga Inggris.
Termasuk mengalahkan Tottenham di kandangnya sendiri dengan skor identik 2-1.
The Magpies pun saat ini tengah nangkring di peringkat 3 klasemen Liga Inggris atas kumpulan 27 angka.
Newcastle berjarak 7 poin dari Arsenal yang berada di peringkat teratas.
Sedangkan Chelsea sedang dalam kondisi yang pelik.
Anak asuh Graham Potter itu mengalami 2 kekalahan beruntun.
Terakhir, The Blues disingkirkan Manchester City di Piala Liga Inggris dengan skor 2-0.
Pun di Liga Inggris, mereka gagal tampil bertaji di kandang sendiri seusai dikalahkan Arsenal lewat skor satu gol tanpa balas.
Alhasil Chelsea kini terdampar di peringkat 7 klasemen Liga Inggris dengan kumpulan 21 poin.
Live SCTV Newcastle Vs Chelsea
Live Streaming Newcastle vs Chelsea
Link Streaming Newcastle Vs Chelsea
Streaming Newcastle Vs Chelsea
Link Live Streaming Newcastle Vs Chelsea
Newcastle Vs Chelsea
Liga Inggris
|NONTON Live Streaming Liverpool Vs Southampton, Sedang Berlangsung, Akses di Sini Linknya via HP
|HASIL Liga Inggris - Man City Tumbang dari Brentford, Kena Gol Menit Akhir dari Ivan Toney
|SEDANG BERLANGSUNG Liverpool Vs Southampton, Akses di Sini Nonton Live Streaming via HP
|LINK Nonton Live Streaming Liverpool Vs Southampton Jam 22.00 WIB, Akses di Sini via HP
|SIARAN LANGSUNG Live Streaming Manchester City vs Brentford Kick-off 19.30 WIB, Akses Link Live Bola