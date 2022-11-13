Liga Inggris

LIVE SCTV! Link Nontn Live Streaming Newcastle Vs Chelsea jam 00.30 WIB, Akses di Sini viA HP

Laga Newcastle United vs Chelsea digelar di St James' Park Stadium pada Minggu, (13/11/2022) disiarkan langsung SCTV pukul 00.30 WIB.

Editor: Ilham Fazrir Harahap
zoom-inlihat foto LIVE SCTV! Link Nontn Live Streaming Newcastle Vs Chelsea jam 00.30 WIB, Akses di Sini viA HP
Ist
Duel sengit Newcastle United vs Chelsea di Liga Inggris akan tersaji Minggu (13/11/2022) dini hari WIB Live SCTV. 

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming duel sengit antara Newcastle United vs Chelsea di Liga Inggris pekan ke-16, Sabtu (12/11/2022) waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Laga Newcastle United vs Chelsea digelar di St James' Park Stadium pada Minggu, (13/11/2022) disiarkan langsung SCTV pukul 00.30 WIB.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga  Newcastle vs Chelsea bisa ditonton via live streaming.

Link nonton live streaming Newcastle vs Chelsea bisa di klik tamatan yang ada di akhir artikel ini.

Di atas kertas kedalaman skuad Chelsea memang lebih diunggulkan, namun melihat performa Newcastle di Liga Inggris musim ini, Almiron cs memiliki taji untuk memberi perlawanan.

Sang tuan rumah, Newcastle berada dalam tren positif, dimana asuhan Eddie Howe itu meraih 4 kemenangan beruntun di Liga Inggris.

Termasuk mengalahkan Tottenham di kandangnya sendiri dengan skor identik 2-1.

The Magpies pun saat ini tengah nangkring di peringkat 3 klasemen Liga Inggris atas kumpulan 27 angka.

Newcastle berjarak 7 poin dari Arsenal yang berada di peringkat teratas.

Sedangkan Chelsea sedang dalam kondisi yang pelik.

Anak asuh Graham Potter itu mengalami 2 kekalahan beruntun.

Terakhir, The Blues disingkirkan Manchester City di Piala Liga Inggris dengan skor 2-0.

Pun di Liga Inggris, mereka gagal tampil bertaji di kandang sendiri seusai dikalahkan Arsenal lewat skor satu gol tanpa balas.

Alhasil Chelsea kini terdampar di peringkat 7 klasemen Liga Inggris dengan kumpulan 21 poin.

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Sumber: Tribun Medan
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