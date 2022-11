SINOPSIS Drakor Cinderella with Four Knights, Kisah Cinta Segi Empat Cinderella & Pewaris Kaya Raya

Drakor Cinderella with Four Knights menceritakan tentang pertemuan seorang gadis dengan empat pangeran dengan karakter yang berbeda.

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea atau Drakor Cinderella with Four Knights merupakan drama garapan Kwon Hyuk Chan yang diadaptasi dari novel dengan tajuk serupa karya Baek Myo.

Bergenre komedi romantis yang dibalut fantasi, Drakor Cinderella with Four Knights dibintangi oleh Jung Il Woo, Park So Dam, Ahn Jae Hyun, Lee Jung Shin, Son Na Eun dan Choi Min.

Eun Ha Won (Park So Dam) adalag seorang murid SMA tingkat akhir yang bemancarkan aura positif dan mandiri.

Ia bercita-cinta menjadi guru, sebagaimana yang diimpikan oleh mendiang ibunya.

Ibu Eun Ha Won diketahui meninggal dunia karena sebuah kecelakaan mobil.

Eun Ha Won tidak memiliki hubungan yang begitu baik dengan ayahnya.

Setelah ibunya meninggal, ayahnya memutuskan untuk menikah lagi.

Saat itu Eun Ha Won bertemu dengan ibu dan kakak tiri yang jahat, mereka bahkan tega mengambil uang yang sudah dipersiapkan untuk kuliah Eun Ha Won.

Kehidupannya yang sangat keras di rumah membuatnya terpaksa harus menjalani beberapa pekerjaan paruh waktu.

Hal itu ia lakukan untuk membiayai kuliahnya di kemudian hari.

Ia membutuhkan uang untuk dirinya dan untuk membayar tagihan abu ibunya di pemakaman.

Pada suatu hari, ia bertemu dengan pria tua yang merupakan seorang ketua perusahaan besar.

Ia mengajak Eun Ha Won untuk bekerja dan tinggal di kediamannya bersama ketiga cucunya yang merupakan pewaris kekayaan keluarganya.