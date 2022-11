JAWAB Isu Hamil Anak Ariel NOAH, BCL Unggah Potret Perut Mulus Cuma Pakai Bra Warna Hitam

TRIBUN-MEDAN.com - Artis sekaligus penyanyi, Bunga Citra Lestari atau BCL tepis isu hamil yang tengah menerpanya.

BCL bahkan sampai memamerkan bentuk perutnya untuk membuktikan bahwa kabar kehamilannya tidaklah benar.

Dalam video TikTok yang dibagikannya, Bunga Citra Lestari mengatakan video tersebut memang sengaja dibuat untuk orang-orang yang masih tetap mengira dirinya hamil.

"Buat yang belum paham," tulis BCL di bagian keterangan, dikutip Senin (14/11/2022).

Pada video tersebut, BCL mengenakan sport bra hitam yang dipadukan dengan legging berwarna senada.

BCL Pamer Perut Usai Isu Hamil





BCL yang berada di ruang fitnes itu berdiri menyamping dekat sebuah cermin.

Dia mengatakan bahwa tudingan hamil yang beredar tersebut muncul karena postur tubuhnya.

"It's all about the posture and the angle," katanya.

Kemudian untuk membuktikan ucapannya, BCL mulai memperlihatkan postur tubuhnya yang membuatnya dikabarkan hamil anak kedua.

Matanya melihat ke cermin lalu dia mulai menekuk tangan serta mengepalkannya di depan wajah.

Namun saat itu, dia berdiri dengan postur tubuh yang tidak terlalu tegak.

Alhasil, BCL pun langsung terlihat memiliki perut buncit.

Selanjutnya, dia mengubah posisi tangannya agar lebih sejajar.

Tubuhnya pun dia tegakkan lagi dan seketika perut buncitnya hilang.

