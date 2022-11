Kasino Mewah akan Dibangun di Uni Emirat Arab, Lebih Besar dan Lebih Megah dari Las Vegas

TRIBUN-MEDAN.COM - Uni Emirat Arab dikabarkan akan membangun kasino mewah yang lebih nesar dan megah dari Las Vegas.

Hal itu dibenarkan oleh CEO perusahaan operator hotel dan kasino Wynn Resorts, Craig Scott Billings.

Tepatnya akan dibangun di Teluk Arab yang selama ini melarang adanya judi.

Diketahui kawasan Teluk Arab merupakan kawasan tradisional dengan peraturan yang lebih ketat.

Billings mengatakan, kasino tersebut akan selesai dibangun pada 2026.

Kasino mewah ini terletak di pulau buatan di lepas pantai Keamiran Ras Al-Khaimah, UEA.

"Komponen kasino itu, ketika setidaknya untuk sementara waktu kami akan beroperasi sendiri, yang mana membuatnya cukup menggairahkan, sedang dibentuk untuk menjadi lebih besar dari Wynn Las Vegas (Amerika)," kata Billings.

Pembangunan kasino pertama di Teluk Arab dilakukan di tengah kompetisi negara-negara di kawasan tersebut untuk melakukan diversifikasi ekonomi.

Hal ini dilakukan agar tak bergantung pada industri perminyakan.

Uni Emirat Arab sendiri saat ini berambisi untuk menjadi destinasi bisnis dan wisata rujuan di Teluk Arab.

(Tribun-Video.com/Alarabiyanews)

Artikel ini telah tayang di english.alarabiyanews.net dengan judul Wynn Resorts to open Gulf Arab region’s first casino in UAE’s Ras Al Khaimah