Link Nonton Drakor Find Me in Your Memory, Kisah Cinta Dua Orang yang Memiliki Ingatan Berlawanan

Drama Korea Find Me in Your Memory

TRIBUN-MEDAN.com – Drama Korea atau drakor Find Me in Your Memory merupakan sebuah drama Korea yang menceritakan tentang kisah cinta antara dua orang yang memiliki bekas luka emosional dimana ingatan keduanya bekerja secara berlawanan.

Drama Find Me in Your Memory ini tayang pada 18 Maret - 13 Mei 2020 2020 lalu. Namun, drama Korea Find Me in Your Memory ini masih menjadi drama yang dicari-cari oleh para pecinta K-drama.

Drama Find Me in Your Memory diperankan oleh Kim Dong Wook dan Moon Ga Young.

Baca juga: Ruben Onsu Beber Alasan Mati-matian Bela Ayu Ting Ting, Bakal Berhenti bila Sang Biduan Lakukan Ini

Moon Ga Young telah mencuri perhatian penonton dengan memerankan berbagai peran di drama seperti Heartstrings Mimi, EXO Next Door, Tempted, Welcome to Waikiki 2, True Beauty dan masih banyak drama lainnya.

Sedangkan Kim Dong Wook, ia pernah berperan dalam drama Coffee Prince, Radiant Office, The Guest, dan Special Labor Inspector.

Selain Kim Dong Wook dan Moon Ga Young, drama Find Me in Your Memory ini juga diperankan oleh aktor dan artis Korea ternama lainnya seperti Cha Kwang Soo, Gil Hae Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Jong Hoon dan masih banyak pemeran lainnya.

Baca juga: WhatsApp Luncurkan Fitur Baru, Satu Akun WhatsApp bakal Bisa Digunakan dalam 4 Ponsel Sekaligus

Terdiri dari 32 episode, drama ini disutradarai oleh Oh Hyun Jong dan Lee Soo Hyun bekerjasama dengan 2 penulis naskah yakni Kim Yoon Joo dan Yoon Ji Hyun.

Sinopsis Drakor Find Me in Your Memory

Dra Korea Find Me in Your Memory menceritakan tentang kisah seorang pria dengan hyperthymesia bernama Jung Hoon (Kim Dong Wook).

hyperthymesia merupakan Suatu kondisi dimana seseorang memiliki kemampuan untuk mengingat sejumlah besar pengalaman hidup mereka yang tidak normal dengan detail yang jelas.

Sementara itu, Yo Ha Jin (Moon Ga Young) adalah seorang aktris papan atas. Namun, dia memiliki rahasia bahwa ingatannya memudar.

Suatu hari, Jung Hoon yang bekerja sebagai pembawa acara berita yang memiliki peringkat tertinggi mengundang Yo Ha Jin ke sebuah acara miliknya.

Pada saat acara tersebut berlangsung, Jung Hoon memberi pertanyaan jebakan untuk Yeo Ha Jin dan hal itu membuat citranya jelek karena Yeo Ha Jin tidak bisa menjawab ucapan Jung Hoon.

Tentu hal itu menimbulkan kekesalan di hati Ha Jin. Namun ia sama sekali tak kehabisan ide. Dia mengatakan kepada media bahwa dia dan Jung Hoon tengah berkencan sehingga hal itu menuai sambutan negatif dari publik.