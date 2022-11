PREDIKSI Timnas Senegal vs Belanda di Piala Dunia 2022, Skor, Line Up Pemain dan Link Live Streaming

Prediksi Skor Senegal vs Belanda Piala Dunia 2022, Ini Pemain Kunci di Timnas Belanda

TRIBUN-MEDAN.COM - Timnas Belanda yang jadi salah satu unggulan dan favorit juara Piala Dunia 2022 akan melakoni laga perdananya melawan Senegal, Senin (21/11/2022).

Laga Belanda vs Senegal yang diprediksi sengit itu berlangsung di Stadion Al Thumama dan disiarkan langsung pada Senin 21 November 2022 pukul 23.00 WIB atau Selasa 22 November 2022 pukul 00.00 WITA.

Duel Senegal vs Belanda menjadi laga ketiga di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 setelah Qatar vs Ekuador dan Inggris vs Iran.

Sama seperti laga Timnas Qatar vs Ekuador di Piala Dunia 2022, pertandingan Inggris vs Iran juga dapat disaksikan melalui siaran langsung Live Streaming TV Online, via vidio.com.

Artikel ini menyajikan informasi mengenai prediksi dan pemain kunci Belanda di laga putaran Grup A Senegal Vs Belanda.

Seperti yang diketahui, Senegal Vs Belanda menjadi laga kedua putaran Grup A Piala Dunia 2022 Qatar.

Dikutip dari analisa Sportsmole.co.uk, Belanda lebih diunggulkan dengan persentase 49,02 persen.

Sementara Senegal 25,91 persen. Peluang imbang 25,1 persen.

Prediksi skor Belanda menang 0-1.

Peluangnya 11,02 persen, 1-2 (9,44 persen) dan 0-2 (8,74 persen).

• PREDIKSI Timnas Inggris vs Iran, Skema Pemain di Piala Dunia 2022, Link Live Streaming, Skor Menang?

Baca juga: PREDIKSI Skor Susunan Pemain Timnas Inggris vs Iran Laga ke-2 Piala Dunia 2022 Qatar, Live Streaming

Timnas Belanda sukses menuju Piala Dunia 2022 di Qatar usai menang atas Norwegia. Prediksi Skor Senegal vs Belanda Piala Dunia 2022, Ini Pemain Kunci di Timnas Belanda (Twitter Ons Oranje)

Laga dipastikan berlangsung seru.

Keduanya tentu tidak ingin gugur dini di Piala Dunia kali ini.

Sebagai tim tergarang di Afrika saat ini, Senegal tentu ingin unjuk taji kepada dunia.

Mereka juga ingin menggilas tim besar sekelas Belanda. Terlebih materi pemain mereka mendukung.