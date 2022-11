Chord dan Lirik Lagu Karo Selamat Malam By Mahendra Surbakti 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Karo Selamat Malam, lagu populer ciptaan Ferly Sitepu.

Lagu Karo Selamat Malam merupakan salah satu lagu yang cukup populer di kalangan remaja tanah Karo.

Lagu Karo Selamat Malam di ciptaan Ferly Sitepu ini dipopulerkan Mahendra Surbakti.

Di kanal youtube Rumah CC, sejak Januari 2019 lagu Selamat Malam telah ditonton lebih dari 1 juta kali.

Chord dan Lirik Lagu Karo Selamat Malam

C F

melenget o turang

G C

i tengah berngi singongo

G

angin silumang

G C

mbergeh nambah meriso

C

kutayang daging kutayang

C G

mata ngku la mbera tunduh

Am

terbayang aku terbayang

G C

man mama karo tambaten pusuh

C F

kutatap meganjang

G C

ukurku kabang kabang

C f

terang kel bulan

G C

kita la jumpa erkuan

C

ma karo ma karo ngku

C G

begiken dage sora ngku

Am

ku endeken sada lagu

G C

kata tenah tedehku man bandu

C

didong doah mama karo

C G

selamat malam bere iting

G Dm

lampas lampas kam tayang

G C

ulanai main main

C

salam sayang mama karo

G

selamat bobok sayangku

Dm

jumpa ateku kita

G C

ibas nipi lah gia

***

(cr30/tribun-medan.com)