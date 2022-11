PREDIKSI Skor Menang Timnas Inggris vs Iran Piala Dunia 2022, Ini Link Live Streaming Nonton Kane Cs

Para pemain timnas Inggris merayakan gol keempat dalam pertandingan Ukraina vs Inggris pada perempat final Euro 2020 di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Minggu (4/7/2021) dini hari WIB. Prediksi Skor Piala Dunia 2022 Inggris vs Iran, Eks Man United Yakin Timnas Inggris Bisa Menang Mudah, Bakal Lancar hingga Rebut Trofi Juara Dunia?

TRIBUN-MEDAN.COM - Skuad Timnas Inggris yang merupakan unggulan dan favorit juara pada gelaran Piala Dunia 2022. Inggris yang dihuni Kane dan Phil Foden dkk melakoni laga perdananya melawan Timnas Iran.

Di atas kerta, Inggris diunggulkan menghadapi Timnas Iran.

Duel Timnas Inggris vs Iran menjadi laga kedua di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 setelah Qatar vs Ekuador.

Laga Inggris vs Timnas Iran digelar di Khalifa International Stadium, Doha, Senin (21/11/2022), pukul 20.00 WIB.

Sama seperti laga Timnas Qatar vs Ekuador di Piala Dunia 2022, pertandingan Inggris vs Iran juga dapat disaksikan melalui siaran langsung Live Streaming TV Online, via vidio.com.

Berikut Prediksi Piala Dunia 2022 Inggris vs Iran, Jumat (18/11/2022).

Seperti apa Prediksi Piala Dunia 2022 Inggris vs Iran?

Simak peluang The Three Lions dalam Prediksi Piala Dunia 2022 Inggris vs Iran di laga pembuka Grup B di artikel ini.

Timnas Inggris bersiap untuk pertandingan pertama mereka di Piala Dunia melawan Iran di Grup B di Stadion Internasional Khalifa, Senin (21/11/2022), dan mantan gelandang Man United Roy Keane telah memberikan prediksinya tentang peluang mereka.

Roy Keane percaya Inggris akan memiliki kualitas untuk menaklukkan kontestan lain di Grup B Piala Dunia 2022 di Qatar.

The Three Lions akan menghadapi Iran, AS, dan Wales di Timur Tengah, berusaha untuk maju ke babak sistem gugur.

Timnas Inggris di UEFA Nations League 2022. Prediksi Skor Piala Dunia 2022 Inggris vs Iran, Eks Man United Yakin Timnas Inggris Bisa Menang Mudah, Bakal Lancar hingga Rebut Trofi Juara Dunia? (Twitter/England)

Gareth Southgate mengonfirmasi skuad 26 pemainnya untuk Piala Dunia pekan lalu dengan trio Manchester United Harry Maguire, Luke Shaw dan Marcus Rashford termasuk.

Inggris berambisi meraih trofi, untuk membayar kegagalan mereka saat takluk di final EURO 2020 melawan Italia musim panas lalu.

Sayang, menjelang tampil di Piala Dunia, Inggris justru banyak mencatatkan penampilan buruk.