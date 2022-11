Lionel Messi dan 6 Pemain Argentina di Piala Dunia 2022 Berlatih Terpisah Jelang Lawan Arab Saudi

TRIBUN-MEDAN.COM - Skuat Timnas Argentina juga menjadi negara favorit dan diunggulkan merebut trofi juara Piala Dunia 2022.

Lionel Messi bersama Argentina akan melakoni pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2022 kontra Arab Saudi pada Selasa (22/11/2022).

Pertandingan pertama Argentina vs Arab Saudi di Piala Dunia bertempat di Stadion Lusail Iconic, Qatar.

Laga Argentina vs Arab Saudi merupakan pertandingan kelima Piala Dunia 2022 Qatar yang sedianya dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022.

Sama seperti laga Timnas Qatar vs Ekuador di Piala Dunia 2022, pertandingan Argentina vs Arab Saudi juga dapat disaksikan melalui siaran langsung Live Streaming TV Online, via vidio.com.

Prediksi Argentina vs Arab Saudi di Piala Dunia 2022 di Qatar yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online, Selasa (22/11/2022), pukul 17.00 WIB.

Namun, jelang Piala Dunia 2022, Lionel Messi dan enam pemain timnas Argentina lainnya melakukan latihan terpisah.

PIALA DUNIA - Bukan Cedera, Lionel Messi dan 6 Pemain Timnas Argentina Latihan Terpisah karena 1 Alasan

Dua hari sebelum menjalani laga perdana Piala Dunia 2022 melawan timnas Arab Saudi, Selasa (22/11/2022) pukul 17.00 WIB, pendukung timnas Argentina dibuat ketar-ketir gara-gara Lionel Messi.

Pasalnya, kapten timnas Argentina itu dilaporkan melewatkan sesi awal latihan perdana Tim Tango di lapangan Qatar University pada Jumat (18/11/2022) waktu setempat.

Tak hanya Messi, enam pemain Argentina lainnya juga absen dari latihan.

Enam sosok tersebut adalah Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Nicolas Otamendi, Juan Foyth, dan Lisandro Martínez.

Mereka baru bergabung dengan rekan satu timnya setelah 15 menit karena harus melakukan latihan terpisah di pusat kebugaran.

Spekulasi pun merebak bahwa Messi dan keenam pemain tersebut mengalami cedera sehingga tidak bisa mengikuti sesi latihan perdana yang disaksikan para awak media.

Namun, isu tersebut dibantah oleh jurnalis TyC Sports, Gaston Edul.