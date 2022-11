SOSOK Muhammad Zinedine Alam, Putra Tunggal Ganjar Pranowo yang Memiliki Segudang Prestasi

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Muhammad Zinedine Alam Ganjar merupakan putra dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Putra tunggal dari pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh merupakan anak yang berprestasi di bidang akademik.

Diketahui Muhammad Zinedine Alam Ganjar merupakan pria kelahiran 14 Desember 2001.

Alam Ganjar mengenyam pendidikan di SMA Negeri 3 Semarang, setelah lulus SMA ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Alam Ganjar masuk ke dalam daftar siswa berprestasi di sekolahnya. Dia bahkan pernah menjabat sebagai Presiden Director di sebuah perusahaan siswa.

Alam pernah tercatat membawa pulang medali emas dalam kompetisi sains di Korea Selatan pada 2015 lalu.

Alam berhasil menjuarai lomba internasional tersebut saat masih duduk di SMPN 2 Semarang.

Alam bersama rekan-rekannya kembali menorehkan prestasi dari ajang internasional.

Bersama timnya, Alam meraih juara tiga dalam ajang 2019 Junior Achievement (JA) Asia Pacific Company of the Year Competition yang diselenggarakan oleh JA Asia Pacific di Manila, Filipina, 10-14 pada bulan Maret.

Tak hanya itu, Sagasco Student Company, perusahaan siswa dari SMAN 3 Semarang, tempat Alam Ganjar mengembangkan kreasinya itu, juga meraih Juara Ketiga dan penghargaan The Best Financial Management Award.

Pada ajang tersebut, Alam Ganjar bersama teman-temannya di Sagasco SMAN 3 Semarang membawa produk andalan usaha mereka, yaitu Echoes dan Whynotes, alas kaki dan binder multifungsi buatan tangan yang berbahan dasar eceng gondok dan dipadukan dengan batik.

Kreasi tersebut ternyata mampu menarik perhatian para juri dan membuat Alam Ganjar dan teman-temannya berhasil menyabet juara.

Selain dari SMAN 3 Semarang, ajang tersebut juga diikuti oleh sejumlah siswa dari SMAN 4 Denpasar.

Sama dengan sekolah Alam, SMAN 4 Denpasar juga berhasil membawa pulang medali dalam ajang tersebut.