Cuaca Buruk Bikin Harga Sayur di Kota Medan Melonjak

Seorang pedagang sayuran tengah melayani pelanggan yang ingin berbelanja, harga cabai rawit hijau meroket hingga Rp 92 ribu Per Kilogram, Minggu (10/7/2022)

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Kondisi cuaca buruk yang melanda sejumlah kawasan di Kota Medan sekitarnya berdampak pada naiknya harga sayuran.

Sudah beberapa hari terakhir, harga sayuran mulai meroket.

"Karena hujan terus, banyak petani yang gagal panen," kata Sofiana, pedagang sayur di Pasar Petisah Kota Medan, Rabu (23/11/2022).

Adapun komoditi sayur mayur yang mengalami lonjakan harga seperti sawi pahit, tomat, wartel, seledri, buncis, bunga kol dan lainnya

"Kalau wartel biasa harganya Rp 5 ribu, sekarang naik menjadi Rp 9 ribu per kilogram, tomat juga naik dari harga biasa Rp 8 ribu, kini menjadi Rp 14 ribu sampai 16 ribu per kilogram," katanya.

Sedangkan untuk harga bayam yang semula dibanderol Rp 2 ribu per ikat, kini ikut naik menjadi Rp 5 ribu per ikat.

Kemudian harga bunga kol saat ini dipatok Rp 6 ribu per kilogram.

Lalu harga sayuran pakcoy saat ini dibanderol Rp 10 ribu per kilogram, kacang panjang Rp 15 ribu per kilogram dan seledri Rp 3 ribu per ikat.

"Memang lagi naik semua sayuran karena cuaca ini kan, cemana lagi mau kita buat. Tapi untuk harga cabai merah turun masih diharga Rp 20 ribuan," tuturnya.

Saat ini harga rata-rata cabai merah di Kota Medan masih berkisar Rp 25 ribu hingga Rp 28 ribu per kilogram.

Sedangkan harga cabai rawit dipatok Rp 26 ribu per kilogram, naik tipis dari harga sebelumnya Rp 25 ribu per kilogram.

Begitu juga dengan harga bawang merah yang juga mengalami penurunan harga diangkat Rp 25 ribu hingga Rp 27 ribu per kilogram, dan bawang putih stagnan diharga Rp 20 ribu per kilogram.(cr10/tribun-medan.com)