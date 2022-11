LIVE STREAMING SCTV Prancis vs Australia Bertanding Sesaat Lagi, Akses Link Nonton Bola via HP, Seru

(FRANCK FIFE/AFP)

Perancis, Antoine Griezmann (tengah), merayakan golnya dengan Kylian Mbappe, setelah mencetak gol kedua dalam pertandingan persahabatan Perancis vs Wales di Stadion Allianz Riviera, Nice, pada Rabu (2/6/2021). Prediksi Piala Dunia 2022 Timnas Prancis vs Australia, Le Bleus Pincang, The Socceross Optimistis. Nonton Live streaming SCTV Timnas Prancis vs Australia Piala Dunia 2022, PREDIKSI Skor, Formasi Pemain, Laga Awal Menuju Juara