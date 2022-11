Postingan Berani Prilly Latuconsina Saat Dicium Mesra Reza Rahardian, Begini Reaksi Warganet

TRIBUN-MEDAN.com - Artis cantik, Prilly Latuconsona nampaknya tak malu-maku lagi mengunggah foto mesranya bersama Reza Rahardian.

Meski foto mesra keduanya diunggah dalam slide yang terakhir, namun warganet dibuat salah fokus dengan potret tersebut.

Pasalnya wanita yang akrab disapa Prilly ini berani mengunggah potretnya dicium Reza Rahardian.

Sontak hal ini banyak yang membuat warganet kaget.

Hingga banyak yang mendoakan Prilly Latuconsina berjodoh dengan Reza Rahardian.

Prilly Dicum Reza Rahardian (Ho/ Tribun-Medan.com)

Dalam postingannya Prilly Latuconsina bersyukur karena tahun ini masih diberikan kepercayaan untuk menjadi duta Festival Film Indonesia 2022z

Baca juga: Daftar Harga Oppo A1 Pro 5G, Mulai dari RAM 4Gb hingga 8Gb, Cek Spesifikasi Lengkapnya

Baca juga: 2 Pria Berkelahi di Binjai dan Satu Diantarnya Tewas, Kasusnya Kini Dalam Penaganan Polres Binjai

“Senang dan bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari FFI dan bersanding dengan perempuan-perempuan hebat!,” tulis Prilly Latuconsina.

“Sangat sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari acara FFI semalam! melihat insan perfilman yang hebat membawa pulang piala citranya masing-masing,” sambung Prilly.



Hingga bagi Prilly semua teman-temannya di industri perfilman sangat menginspirasi dan memotivasi dirinya untuk terus berkarya.

“Terima kasih untuk tim komite FFI yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan ini kepada aku 2 tahun berturut-turut! it was unforgettable and amazing experience for me,” sambung Prilly.

Terakhir Prilly mengucapkan Terimakasih utnuk Reza Rahardian yang sudah berjuang keras untuk dirinya.

Baca juga: Lima Hari Rekayasa Lalin Dilakukan, Hanya Jalan Johor dan Kereta Api Masih Belum Normatif

“untuk Pak Ketumku! Aku akan selalu menjadi orang yang sangat bangga sama kamu! Terima kasih untuk kerja kerasnya! you nailed it! and once again, Thank you for letting me bloom in places i never thought i would!,” tulisnya.



“Untuk Pak Ketua pelaksana yang tahan banting ini @aryaibrahims Selamat yaaa! bangga banget akutuh! kerja keras kaka selalu menginspirasi aku!,” pungkasnya.

Baca juga: Terima Kunjungan Kabid Dokkes Polda Sumut, Kapolres Humbahas: Sarana Betapa Penting Bagi Personel

Hingga warganet dibuat salah fokus dengan postingan slide ke tujuh dan kedelapan.