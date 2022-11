Mantap Dinikahi Kaesang Pangarep, Erina Gudono Bongkar Alasan hingga tak Berfikir Dua Kali 

TRIBUN-MEDAN.com – Menjelang pernikahannya dengan Kaesang Pangarep, Erina Gudono beberkan alasannya mantap dinikahi sang kekasih.

Melalui Instagram pribadinya, Erina Gudono mengungkapkan jika sosok Kaesang Pangarep merupakan orang yang baik.

Erina Gudono juga mengakui jika Kaesang Pangarep memiliki jiwa yang pekerja keras.

"If you find a good man, hold on to him. A good man is not someone who is perfect, but a man who constantly tries. (Jika Anda menemukan pria yang baik, pertahankan dia. Pria yang baik bukanlah seseorang yang sempurna, tetapi pria yang mau berusaha)," tulis Erina Gudono.

Tak hanya itu, Ia menilai Kaesang Pangarep merupakan figur yang selalu mencoba menjadi pribadi yang lebih baik.

Hal ini lah yang membuatnya jatuh cinta dan tak berfikir dua kali saat diajak menikah dengan Kaesang Pangarep.

"He is imperfect, but is working towards being the best version of himself. (Dia tidak sempurna, tetapi berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri)," kata Erina Gudono.

Ia berpesan jika bertemu sosok pria yang klik diajak berumah tangga agar tidak menyia-nyiakan kesempatan itu.

"If he’s trying to be a better man for you, and your path in this universe aligned, then love that person. Cherish him. Celebrate. Because he is like a gold dust, a rare to find,"

(Jika dia berusaha menjadi pria yang lebih baik untukmu, dan jalanmu di alam semesta ini selaras, maka cintailah orang itu. Hargai dia, karena dia seperti debu emas, jarang ditemukan)," pungkas Erina Gudono.

