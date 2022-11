SEDANG BERLANGSUNG Spanyol Vs Jerman Live SCTV, Akses di Sini Nonton Live Streaming via HP

Link Live Streaming Spanyol vs Jerman Piala Dunia 2022, Senin (28/11/2022)

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung duel big match antara Spanyol vs Jerman pada laga kedua Grup E Piala Dunia 2022 Minggu (27/11/2022) malam waktu setempat atau Senin dini hari WIB.

Laga Spanyol vs Jerman dilangsungkan di Stadion Al Bayt, Al Khor, pada Senin (28/11/2022) dini hari pukul 02.00 WIB live SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Spanyol vs Jerman bisa juga ditonton via live streaming via TV Online.

Timnas Spanyol besutan Luis Enrique mengawali kiprah di Piala Dunia 2022 dengan melumat Kosta Rika 7-0 pada laga pertama.

Sementara itu, Jerman yang menjadi salah satu tim unggulan secara mengejutkan kalah 1-2 dari Jepang.

Meski Jerman memulai turnamen dengan kekalahan, hal ini tak membuat Luis Enrique meremehkan Der Panzer. Menurut Enrique, Jerman tetaplah tim kuat yang harus diwaspadai.

"Ini adalah tantangan besar. Mereka (Jerman) telah menjuarai Piala Dunia empat kali," kata Enrique dikutip dari laman resmi FIFA.

"Kami sangat menghormati mereka. Mereka memiliki pemain hebat dan sejarah tidak dapat disangkal," imbuh mantan pelatih Barcelona tersebut.

Kemenangan telak atas Kosta Rika membuat Spanyol kini menguasai posisi puncak klasemen Piala Dunia 2022 Grup E dengan nilai tiga, unggul selisih gol atas Jepang yang menghuni peringkat kedua.

Sementara itu, Jerman menempati anak tangga ketiga, disusul Kosta Rika di dasar klasemen.

Situasi klasemen Grup E tersebut membuat Spanyol dan Jepang berada di atas angin, sedangkan posisi Jerman terancam.

Big Match Piala Dunia 2022 malam ini akan mempertemukan Spanyol vs Jerman, Minggu (27/11/2022) malam waktu setempat atau Senin dini hari WIB (Kolase Tribun Medan)

Jika Jepang bisa mengalahkan Kosta Rika dan Spanyol meraih kemenangan atau imbang pada laga ini, Jerman akan tersingkir. Luis Enrique pun percaya diri Spanyol bisa menaklukkan Jerman.

Ini artinya, La Roja tak segan mengirim Der Panzer pulang lebih cepat.