HASIL PERTANDINGAN Wales vs Inggris: Marcus Rashford dkk Menang 3-0 Lolos ke 16 Besar

TRIBUN-MEDAN.com - Timnas Inggris menyusul Brasil dan Prancis ke babak fase gugur atau babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Pasukan The Three Lions sukses mengalahkan Wales dengan skor telak 3-0 pada Rabu (30/11/2022) dini hari tadi.

Timnas Inggris memastikan satu tiket ke 16 besar Piala Dunia 2022 usai menang atas Wales.

Marcus Rashford menjadi bintang kemenangan The Three Lions dengan mencetak dua gol.

Timnas Inggris bersua sesama tim Britania, Wales, pada pertandingan terakhir Grup B Piala Dunia 2022 Qatar.

Laga Wales vs Inggris yang dilangsungkan di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, pada Rabu (30/11/2022) dini hari WIB tersebut berakhir dengan kemenangan The Three Lions.

Inggris berhasil mengalahkan Wales dengan skor 3-0.

Gol-gol kemenangan The Three Lions masing-masing dicetak oleh Marcus Rashford (50' dan 68') serta Phil Foden (52').

Hasil Piala Dunia 2022 tersebut membuat The Three Lions lolos ke babak 16 besar sebagai juara Grup B, sedangkan Wales tersingkir sebagai juru kunci.

Ulasan Laga

Paruh pertama duel Wales vs Inggris selesai dengan skor sama kuat 0-0. The Three Lions tampil lebih dominan, tetapi gagal menjebol gawang The Dragons.

Timnas Inggris besutan Gareth Southgate tercatat melakukan sembilan kali upaya mencetak gol sepanjang babak pertama.

The Three Lions melepaskan enam tembakan dengan dua di antaranya mengarah tepat ke gawang Wales. Akan tetapi, peluang-peluang tersebut tidak ada yang berujung gol.