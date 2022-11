LIVE BOLA: Jelang Polandia vs Argentina, Live Streaming Piala Dunia: Prancis dan Denmark Bertanding

Jelang Polandia vs Argentina, Live Streaming Piala Dunia

- Jelang Polandia vs Argentina

TRIBUN-MEDAN.com - Pertarungan panas Piala Dunia akan berlangsung hari ini.

Bagaimana nasib Argentina?

Apakah Lionel Messi dkk lolos ke babak 16 besar atau malah pulang kampung?

Laga yang layak disaksikan, Polandia vs Argentina di grup C dan Tunisia vs Prancis.

Striker Prancis Kylian Mbappe (Tengah) dkk selebrasi gol, Minggu (27/11/2022). Kemenangan 2-1 atas Denmark memastikan Les Blues lolos ke 16 besar (FRANCK FIFE / AFP)

Pada jadwal lengkap Piala Dunia 2022 hari ini bakal ada 4 pertandingan seperti biasa.

Pada laga ketiga fase grup Piala Dunia 2022 dua pertandingan bakal berlangsung bersamaan untuk menghindari main mata.

Di grup C Polandia vs Argentina dan Arab Saudi vs Meksiko bakal berlangsung pada Kamis (1/11/2022) dini hari.

Polandia vs Argentina bakal berlangsung di Stadion 974 dan bisa disaksikan secara live streaming di Vidio.com.

Arab Saudi vs Meksiko bakal berlangsung di Stadion Lusail dan bisa disaksikan secara live SCTV.

Adapun di Grup D Australia vs Denmark dan Tunisia vs Prancis bakal berlangsung pada Rabu (30/11/2022) pukul 22.00.

Australia vs Denmark bakal berlangsung di Stadion Al Janoub dan bisa disaksikan secara live streaming di Vidio.com.

Tunisia vs Prancis bakal berlangsung di Stadion Education City dan bisa disaksikan secara live SCTV.

Striker Argentina Lionel Messi (espnfc.com)

Laga Polandia vs Argentina dinilai akan berlangsung panas.