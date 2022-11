KLASEMEN PIALA DUNIA Jelang Arab Saudi vs Meksiko di Grup C, Posisi Peluang ke 16 Besar, Argentina?

Sesaat lagi duel Meksiko vs Arab Saudi

- Klasemen Grup C jelang Arab Saudi vs Meksiko

TRIBUN-MEDAN.com - Sesaat lagi akan berlangsung duel Piala Dunia: Arab Saudi vs Meksiko, Kamis (1/12/2022).

Arab Saudi vs Meksiko merupakan laga pamungkas babak penyisihan grup C penentu ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Pertandingan Arab Saudi vs Meksiko digelar pada pukul 02.00 WIB.

Penyisihan grup match day ketiga Piala Dunia 2022 kali ii mempertemukan partai Arab Saudi vs Meksiko di grup C Piala Dunia Qatar.

Anda bisa menyaksikan siaran langsung Arab Saudi vs Meksiko ini via live streaming di Vidio atau melalui stasiun tv pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2022 Qatar.



Jad laga bertajuk hidup mati, berikut ini ulasan lengkap prediksi skor Arab Saudi vs Meksiko, head to head, line up dan profil timnas termasuk daftar pemain dan catatan hasil 5 pertandingan terakhir kedua tim:

Prediksi Skor

Dikutip dari Tribun Sultra, Meksiko selalu mencapai babak 16 besar Piala Dunia.

Hanya itu yang bisa mereka lakukan.

Kemajuan di luar titik itu telah menjadi masalah.

Kali ini Meksiko kemungkinan besar menodai torehan mereka. El Tri menuju pertandingan terakhir Grup C dengan risiko tersingkir. Mereka perlu mengalahkan Arab Saudi untuk memiliki peluang maju.

Meskipun demikian, Meksiko belum tentu bisa lolos. Tim asuhan Tata Martino telah menunjukkan tanda-tanda tersingkir. Bermain imbang 0-0 melawan Polandia dan kalah 2-0 dari Argentina.



Sejauh ini Meksiko baru mengemas 1 poin. Membuat mereka berada di dasar klasemen Grup C.

Lebih daripada itu, Meksiko kemungkinan besar akan menjadi tim yang paling buruk musim ini. Belum mencetak 1 pun gol ke gawang lawan.