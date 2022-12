LINK Nonton Live Streaming Kroasia Vs Belgia Jam 22.00 WIB, Akses di Sini Selain di SCTV

Link live streaming laga Kroasia vs Belgia penyisihan Grup F akan disiarkan langsung SCTV pukul 22.00 WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming duel antara Kroasia vs Belgia dalam laga pamungkas penyisihan grup Piala Dunia 2022 Qatar, Kamis (1/12/2022) malam ini.

Laga Kroasia vs Belgia penyisihan Grup F akan disiarkan langsung SCTV pukul 22.00 WIB.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Kroasia vs Belgia bisa ditonton via live streaming TV Online.

Bursa prediksi skor memprediksi duel Kroasia vs Belgia di Piala Dunia bakal berlangsung sengit, Kamis (1/12/2022).

Prediksi skor tersebut dinilai lantaran menyusul pada head to head kedua tim cukup berimbang.

Sejauh ini tercatat baik Kroasia maupun Belgia sama-sama mengoleksi tiga kemenangan ketika bertemu.

Red Devils - julukan timnas Belgia, masih memiliki kans lantaran laman prediksi skor mengunggulkan Belgia keluar sebagai pemenang.

Sehingga banyak yang menjagokannya Belgia sebagai pemenang dalam duel nanti.

Prediksi Skor

SportsMole: Kroasia 1-2 Belgia

Sportskeeda: Kroasia 1-1 Belgia

Berikut Head to Head Kroasia vs Belgia via SportsMole:

(2/9/2000): Kroasia 0-0 Belgia (Kualifikasi Piala Dunia FIFA)