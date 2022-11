LIVE SCTV! Link Nonton Streaming Arab Saudi Vs Meksiko Jam 02.00 WIB, Akses di Sini via HP

Live Streaming Arab Saudi vs Meksiko Piala Dunia 2022

TRIBUN-MEDAN.COM - Saksikan siaran langsung via live streaming laga hidup mati antara Arab Saudi vs Meksiko untuk berebut lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022, Kamis (1/12/2022) dini hari WIB.

Pertandingan Grup C Piala Dunia 2022 antara Arab Saudi vs Meksiko akan berlangsung, Kamis (1/12/2022), Pukul 02.00 WIB live SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Arab Saudi vs MEksiko ini bisa anda tonton via live streaming via HP.

Link nonton live streaming Arab Saudi vs Meksiko bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Siapapun pemenang di laga Timnas Meksiko vs Timnas Arab Saudi ini sudah dipastikan bakal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar.

Di sisi lain menurut laporan The Analyst, Rabu (30/11/2022), Meksiko selalu mencapai babak 16 besar Piala Dunia.

Prediksi skor Meksiko vs Arab Saudi pada laga lanjutan Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung, Kamis (1/12/2022), Pukul 02.00 WIB. (Tribunnews.com)

Itu hanya apa yang mereka lakukan masa sebelumnya, tapi di Piala Dunia 2022 ini akan menjadi masalah baru ketika gagal menang atas Arab Saudi.

Tapi El Tri julukan Meksiko menuju pertandingan terakhir Grup C mereka di Stadion Lusail berisiko tersingkir.

Skuad asuhan Tata Martino telah menunjukkan sedikit tanda untuk memberikan hasil seperti itu sejauh ini.

Sebab hanya bermain imbang dengan Polandia setelah penalti Robert Lewandowski diselamatkan dan kemudian kalah 2-0 dari Argentina.

Meksiko tidak pernah menang dalam empat pertandingan Piala Dunia.

Lalu hanya mengalami urutan yang lebih buruk di 13 pertandingan final pertama mereka.

Mereka juga tidak mencetak gol dalam empat pertandingan itu.

Dengan 49 percobaan dalam waktu itu hanya menghasilkan sembilan yang tepat sasaran.