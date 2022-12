PREDIKSI Skor Kanada vs Maroko Piala Dunia 2022, Head to Head, Line Up Pemain, Singa Atlas Cari Poin

(MANAN VATSYAYANA / AFP)

Hasil Belgia vs Maroko Piala Dunia 2022, skor 0-2 - Pemain Maroko merayakan setelah gelandang Maroko Abdelhamid Sabiri mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Grup F Piala Dunia 2022 Qatar antara Belgia dan Maroko di Stadion Al-Thumama di Doha pada 27 November 2022. Prediksi Skor Kanada vs Maroko Piala Dunia 2022 dan Susunan Pemain serta Head to Head