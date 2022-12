Gaya Pacaran Devano Anak Iis Dahlia Dianggap Terlalu Liar

TRIBUN-MEDAN.COM - Gaya pacaran anak pedangdut Iis Dahlia, Devano Danendra disebut kelewat batas oleh netizen.

Devano Danendra terlihat merangkul dan menempelkan pipi pada pacar barunya.

Diketahui, Devano Danendra terlihat pamer foto mesra bareng pacar baru.

Setelah putus dari Naura Ayu, Devano Danendra dikabarkan berpacaran dengan Baila Fauri.

Sayangnya, gaya pacaran Devano Danendra kini menjadi perbincangan netizen.

Pasalnya, anak Iis Dahlia ini dianggap sudah terlewat batas.

ilustrasi foto mesra Devano Denandra dengan pacar baru. Terungkap di media sosial, gaya pacaran anak pedangdut Iis Dahlia, Devano Denandra disebut kelewat batas oleh netizen.

Komentar tersebut bertebaran setelah Devano memamerkan foto mesranya dengan Baila Fauri di media sosial.

Dalam postingannya, mantan kekasih Naura Ayu ini dirangkul dengan sang pacar baru

Namun Baila Fauri terlihat menempelkan pipi serta bibirnya ke pipi Devano Danendra.

Di bagian caption, lelaki 20 tahun ini sama sekali tidak menuliskan kalimat apapun.

Meski begitu, foto mesra Devano Denandra menjadi sorotan.

Beberapa netizen mengatakan bahwa anak Iis Dahlia berubah sejak berpacaran dengan Baila.

Bahkan mereka juga terang-terangan menyebut Devano dan Baila tidak cocok menjadi sepasang kekasih.

"Sorry to say gak cocok, devano jd kek nakal bgt," tulis salah seorang netizen di Instagram Devano Denandra, dikutip Sabtu (2/12/2022).