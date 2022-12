JAM TAYANG Siaran Live Argentina vs Australia Duel 16 Besar| Prancis vs Polandia, Inggris vs Senegal

- Jadwal Babak 16 Besar: Argentina vs Australia

TRIBUN-MEDAN.com - Laga paling ditunggu, Siaran Live Argentina vs Australia Duel 16 Besar| Prancis vs Polandia, Inggris vs Senegal. Simak

selengkapnya jadwal babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Timnas Argentina yang sukses mengalahkan Polandia 2-0 tampil sebagai juara grup C Piala Dunia 2022.

Sebagai pemuncak klasemen, Argentina akan diadu dengan runner up grup D, yakni Australia.

Seperti diketahui, Grup C dan D Piala Dunia 2022 telah merampungkan matchday ketiga, Kamis (1/12/2022) dini hari WIB.

Disusul oleh Timnas Polandia yang juga memastikan satu tempat di 16 besar.

Kemudian dari Grup D, Timnas Australia menyusul Prancis ke 16 besar.

Update Daftar Tim yang Lolos 16 Besar

Grup A

- Belanda (Juara Grup)

- Senegal (Runner-up)

Grup B

- Inggris (Juara Grup)

- Amerika Serikat (Runner-up)