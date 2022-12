PREDIKSI Hasil Belanda vs Amerika Serikat Perdelapan Final Piala Dunia 2022, Ini Pemain yang Cedera

AFP/Adrian DENNIS

CEMERLANG - Pemain Tim Nasional Belanda Cody Gakpo (kiri) melakukan selebrasi bersama rekannya Memphis Depay usai mencetak gol pada pertandingan Grup A Piala Dunia 2022 versus tuan rumah Qatar di Al-Bayt Stadium, Al Khor, Doha, 29 November 2022. Gakpo tampil cemerlang bersama Belanda dan mencetak tiga gol dari tiga pertandingan yang telah dimainkan. Timnas Belanda akan mengawali laga perdana babak 16 besar Piala Dunia 2022 melawan Timnas Amerika Serikat di Stadion Internasional Khalifa, Al Rayyan, Sabtu (3/12/2022) pukul 22.00 WIB. Belanda vs Amerika : Prediksi Skor, Head to Head, Line Up dan Kualitas Timnasnya di Piala Dunia 2022. Saksikan live streamingnya