LINK Nonton Live Streaming Prancis Vs Polandia Piala Dunia 2022, Akses di Sini Selain SCTV

Link Live Streaming Prancis vs Polandia Piala Dunia 2022 jam 22.00 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming duel antara Prancis vs Polandia malam ini pada babak 16 besar Piala Dunia 2022.Minggu (4/11/2022).

Keseruan laga Prancis vs Polandia disiarkan langsung SCTV pukul 22.00 WIB.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Prancis vs Polandia ini bisa anda tonton via live streaming via HP.

Link nonton live streaming Prancis vs Polandia bisa diakses di akhir artikel ini.

Timnas Prancis juga diprediksi akan menurunkan skuat terbaiknya demi tiket ke perempat final.

Kemenangan Prancis atas Polandia diprediksi laman Squawka dengan skor 2-0 di Stadion Al Thumama.

Begitupun dengan situs Evening Standard yang juga mengunggulkan skuad Prancis berjuluk Les Bleus untuk membekuk Polandia dengan skor dua gol tanpa balas.

Sementara itu prediksi berbeda diberikan situas Whoscored yang memilih skor 3-1 sebagai kemenangan Prancis atas Polandia.

Beralih membahas susunan pemain yang kemungkinan tampil, Didier Deschamps selaku pelatih Prancis kemungkinan besar melakukan perombakan setelah laga pamungkas Grup D menelan kekalahan.

Prancis menyelesaikan fase Grup D Piala Dunia 2022 dengan menyerah 1-0 dari Tunisia.

Hasil kurang memuaskan yang didapat Prancis tak lain karena mengistirahatkan beberapa pemain intinya.

Seperti Adrien Rabiot, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hingga Antoine Griezmann yang baru dimainkan Deschamps pada babak kedua.

Bahkan pemain senior kiper Hugo Llloris dan striker Olivier Giroud tidak terlibat dalam kekalahan Prancis tersebut.

Kini menurut laporan The Hardtackle, Deschamps bakal menampilkan skuad terbaiknya untuk meladeni perlawanan Polandia.