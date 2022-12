SOSOK Eka Sari Lorena Soerbakti, Perempuan Berdarah Batak yang Sukses di Bisnis Transportasi

TRIBUN-MEDAN.com - Eka Sari Lorena Soerbakti merupakan pengusaha berdarah batak yang saat ini sukses menjalankan bisnisnya di bidang transportasi.

Eka Sari Lorena Soerbakti adalah pimpinan salah satu perusahaan angkutan darat terbesar di Indonesia, yaitu PT Eka Sari Lorena.

Selain menjadi pengusaha, pada tahun 2010 lalu Eka Sari Lorena Soerbakti tepilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda), masa bhakti 2010-2015 menggantikan Murphy Hutagalung.

Eka Sari Lorena Soerbakti lahir di Jakarta pada 6 Maret 1969. Saat ini beliau berusia 53 tahun.

Beliau merupakan putri pertama dari Gusti Terkelin Soerbakti (GT Soerbakti), Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan sekaligus merupakan pengusaha Indonesia.

GT Soerbakti merupakan pendiri Lorena Group yang menaungi beberapa perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi, usaha yang dilanjutkan oleh Eka Sari Lorena Surbakti saat ini.

Sebelumnya, perusahaan yang dijalankan oleh Eka ini hanya memiliki dua unit bus yang melayani rute Jakarta-Bogor.

Namun saat ini Eka Sari Lorena Soerbakti berhasil mengembangkan perusahaan rintisan ayahnya itu.

Kini, Lorena Transport Group sudah beroperasi dengan 500 bus. Rute juga sudah melintasi 60 kota di Jawa-Sumatera, Bali, dan Madura.

Dengan modal awal hanya Rp 12 juta, kini Lorena Transport Group menjadi perusahaan dengan nilai lebih dari Rp 4 triliun.

Selain menjadi Chief Executif Officer Lorena Group, perempuan berdarah Suku Karo ini juga menjabat sebagai direktur PT Ryanta Mitra Karina dan PT Prima Sari Boga.

Tak hanya bergelut di bidang bisnis, Eka Sari Lorena Soerbakti juga sering menjadi pembicara dan suka berderma buat gereja.

Sejak kecil, Eka memang sudah diperkenalkan oleh sang ayah ke dunia bisnis. Kemudian pada tahun 1995, karier Eka dimulai sejak ia mulai bergabung dengan Lorena sebagai asisten sang ayah.

Tak main-main, Eka Sari Lorena Soerbakti dibekali ilmu dari Universitas top di luar negeri. Beliau merupakan Master of Busines Administration (MBA) dari University of San Francisco, California, dan Master of Science International Business (MSc) dari Salve Regina University Newport, Rhode Island, Amerika Serikat.