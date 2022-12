7 Bidadari Tradisional Wedding Expo, Hadirkan Keunikan dan Tradisi Pernikahan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Menikah dengan tradisi dan budaya masing-masing akan menjadi hal yang paling membekas bagi semua pihak.

Melalui 7 Bidadari Tradisional Wedding Expo, lihat dan konsultasikan wedding impian Tribuners, dengan adat dan tradisional wedding yang tetap modern, sesuai impian anda.

Event 7 Bidadari ini berlangsung selama 5 hari yakni 7-11 Desember 2022, di Atrium Sun Plaza Medan, yang dapat dikunjungi oleh siapapun secara gratis.

Diselenggarakan oleh Glowenterprise, Qadeventorganaizer, Titanium Decoration, dan Yorrick Conceptor.

Melalui kegiatan ini menampilkan 7 bidadari dengan pakaian tradisional yang di desain begitu mempesona, adapun beberapa adat yang ditampilkan yakni, Sibolga, Aceh Besar, Aceh Gayo, Minang, Karo, Mandailing, dan Melayu.

Manager Sun Plaza, Yokie Marcomm, menjelaskan, event ini didesain untuk mengedukasi masyarakat, bahwasanya pernikahan yang mengedepankan adat juga bisa didesain secara modern.

"Event ini adalah untuk mengekspose pernikahan tradisional yang ada di Sumatera Utara dan sekitarnya, kita ingin memperkenalkan budaya yang ada di kota Medan ini. Tentunya di era yang sudah modern ini, temen-temen pengantin pasti juga ingin yang fresh, nah disini lah kita edukasi, tetap menampilkan tradisi tapi tidak ketinggalan zaman begitu," ujar Yokie kepada Tribun, Jumat (9/12/2022).

Tak hanya menampilkan pameran pakaian adat untuk pernikahan, disini juga disuguhkan dengan berbagai edukasi untuk para calon pengantin, mulai dari edukasi kesehatan, psikologi hingga edukasi finansial Tribunners.

Talkshow yang berlangsung mengangkat beberapa topik seperti, Ketika Income Istri Lebih Besar Dari Suami yang di narasumberi oleh Frankie WP, juga ada Talkshow 5 Keterampilan Cinta untuk Perbaiki Runah Tangga bersama Qintari Aninditha, kemudian How To Build Confidence bersama Kelana dan Petra Zoe Khoman.

Tak cukup sampai disitu juga ada bincang-bincang bersama Dr. Sisca Devy yang membahas tentang Premarital Check Up.

Beberapa vendor yang memeriahkan Wedding Expo kali ini yakni The Clinic Beauty Loshopy, Arumi Catering, Fatahillah Ginting Photography, Istana Penganten, Pin Development, Le Polonia Hotel Convention, Catering Service Moran Sari, The Racikan, Pramita Lab, Hadrah Wedding Decoration, Torang Sitorus, Helwa, Intan Omera Make up dan Rent Attire, BPS Gallery, BPS Studio, Inez, dan Galeri24 Pegadaian.

Disupport oleh Passion Jawelry, Make Over, W&Bi Production, Raptama Entertaiment, Gentra Parahyangan Medan, Tri Arga Dance Company, dan The Bless Band.

