LINK Nonton Live Streaming Belanda vs Argentina Jam 02.00 WIB, Akses di Sini Caranya via HP

Link Live Streaming Siaran langsung Belanda vs Argentina Piala Dunia 2022

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming laga sengit antara Belanda vs Argentina di babak perempat final Piala Dunia 2022, Jumat (9/12/2022) waktu setempat atau Sabtu dini hari WIB.

Keseruan laga Belanda vs Kroasia perempat final Piala Dunia 2022 digelar di Stadion Lusail Iconic, Sabtu dini hari pukul 02.00 WIB live SCTV dan Indosiar.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Belanda vs Argentina bisa ditonton via live streaming TV Online. Via HP

Link nonton live streaming Belanda vs Argentina via HP bisa diklik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Dalam laga nanti, diprediksi akan terjadi duel sengit antara Virgil van Dijk dengan Lionel Messi.

Namun, Bek Belanda, Virgil van Dijk, memberi peringatan kepada timnya jelang pertemuan melawan Argentina dan Lionel Messi di Piala Dunia 2022.

Lionel Messi dipastikan akan kembali menjadi sentral perhatian pada pertandingan ini.

Pemain berjulukan La Pulga tersebut sudah mencetak tiga gol di Piala Dunia 2022, termasuk saat Argentina menang 2-1 atas Australia pada babak 16 besar.

Namun, Virgil van Dijk mengingatkan bahwa tim Belanda tidak boleh hanya fokus ke Lionel Messi.

Argentina masih punya banyak pemain lain yang patut diwaspadai.

“Pertandingan nanti bukan soal Belanda versus Lionel Messi, tetapi Belanda melawan Argentina,” kata Van Dijk, dikutip dari ESPN.

“Saya tidak khawatir, tetapi waspada dengan yang bisa dibawa oleh Argentina pada pertandingan nanti. Mereka tim fantastis dengan pemain hebat.”

“Belanda harus tampil bagus di semua departemen pada pertandingan tersebut,” tutur Van Dijk lagi.

Virgil van Dijk pun percaya diri Belanda masih punya peluang besar untuk melangkah lebih jauh pada Piala Dunia 2022.