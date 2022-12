Menjelang Pernikahan Erina Gudono, Akun Instagram Mantan Kaesang Digeruduk Warganet 

TRIBUN-MEDAN.com – Kabar pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono cukup membuat publik heboh.

Bahkan menjelang pernikahan mereka, akun Instagram mantan Kaesang Pangarep pun digeruduk warganet.

Dilansir dari Tribun Seleb, Nadya Arifta membagikan momen bertemu salah satu rekan bisnisnya yang bernama Citra.

Dalam caption-nya, Nadya Arifta menuliskan terima kasih karena Citra telah menyempatkan diri untuk bertemu.

"Thank you for sharing Kak Cit! Such an honor for me to catch up with super busy women!

See you soon titik," tulis Nadya sembari menyematkan emoji hati berwarna putih.

Masih di hari yang sama, ia juga menyempatkan untuk berolahraga di rumah.

"Home workout! karna ngerasa gak enak banget skip sehari gym," tulis Nadya.

Pada unggahan yang lain, ia menunjukkan mendadak postingannya Story-nya telah dilihat setidaknya ada 13 ribu akun.

"S'dikit ramai seperti di midnight sale," tulis Nadya, Sabtu pagi.

Sementara itu, unggahan lainnya telah ditonton lenih dari 12 ribu akun.

(*/tribun-medan.com)