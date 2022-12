Nonton Live Streaming Persija vs Persik Liga 1, Duel 2 Macan, Ini Link Online via HP Selain Indosiar

Prediksi Skor Persija Jakarta Vs Persik Kediri, H2H, Susunan Pemain, Streaming, Duel Dua Macan. Nonton live streamingnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Persija Jakarta bertemu Persik Kediri pekan ke-13 Liga 1 2022/2023.

Laga Persija Jakarta Vs Persik Kediri yang dijuluki Macan Putih ini diprediksi berlangsung seru.

Pertandingan Persija Jakarta Vs Persik Kediri digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/12/2022).

Berikut Prediksi Skor, Perkiraan Susunan Pemain atau Line Up, Head to Head dan Link Live Streaming Indosiar laga Persija Jakarta vs Persik Kediri.

Pertandingan Persija Jakarta vs Persik Kediri pada pekan ke-13 BRI Liga 1 2022/2023 pada Sabtu (10/12/2022) akan tayang Siaran Langsung Indosiar.

Menjelang laga ini, Macan Kemayoran mendapatkan modal berharga dari laga sebelumnya dengan mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0.

Sementara, Persik Kediri yang menempati posisi juru kunci Liga 1 2022 baru saja kalah dari Persib Bandung skor 0-3.

Sedangkan, laga terakhir Persija Jakarta melawan Persik Kediri dimenangkan oleh Macan Kemayoran dengan skor 2-1.

Hal itu juga mengingat juru taktik asal Jerman Thomas Doll mendapatkan kabar baik jelang laga.

Thomas Doll mengaku tidak melakukan persiapan panjang jelang melawan Persik Kediri.

Sebab, pertandingan sistem bubble ini sangat padat, dimana setiap tim harus melakoni enam pertandingan selama Desember 2022.

"Untuk sekarang kami hanya fokus dalam regenerasi saja karena persiapannya termasuk pendek," kata Thomas Doll, Jumat (9/12/2022).

Persija Jakarta sebenarnya mempunyai catatan baik jelang melawan Persik Kediri.

Tim berjulukan Macan Kemayoran itu sukses mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0.