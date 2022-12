SEDANG BERLANGSUNG Belanda Vs Argentina Live SCTV, Akses di Sini Link Nonton Live Streaming via HP

Link Live Streaming Belanda vs Argentina Piala Dunia 2022, Sabtu (10/12/2022)

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung siaran langsung via live streaming laga sengit antara Belanda vs Argentina di babak perempat final Piala Dunia 2022, Jumat (9/12/2022) waktu setempat atau Sabtu dini hari WIB.

Keseruan laga Belanda vs Kroasia perempat final Piala Dunia 2022 digelar di Stadion Lusail Iconic, Sabtu dini hari pukul 02.00 WIB live SCTV dan Indosiar.

Dalam pertandingan Belanda vs Argentina dini hari nanti, menjadi ajang pertemuan bagi Van Dijk dan Lionel Messi.

Van Dijk pun mengaku bahwa dirinya akan mewaspadai pergerakan Lionel Messi.

Van Dijk Waspadai Pergerakan Lionel Messi

Dikutip dari Mirror, Van Dijk meminta rekan setimnya di Timnas Belanda untuk mewaspadai bintang Argentina, Lionel Messi, jelang laga dini hari nanti.

Bahkan, bek Timnas Belanda tersebur mengaku bahwa salah satu tugas penting dalam laga nanti adalah mengawal pergerakan Lionel Messi.

“Hal paling menyulitkan adalah soal Messi."

"Ketika kami sedang menyerang, dia akan ada di suatu tempat (untuk menunggu serangan balik)."

"Jadi kami harus selalu tajam dalam mengorganisasi pertahanan,” ujar Van Dijk.

Van Dijk pun mengaku harus menyiapkan sebuah rencana dalam meredam pergerakan Messi dan Timnas Argentina.

"Mereka (Argentina) akan terus tertuju pada Messi untuk menyiapkan serangan balik yang merepotkan."