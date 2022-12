LIVE SCTV! Link Nonton Streaming Gratis Inggris Vs Prancis Piala Dunia, Akses di Sini via HP

Live Streaming Inggris vs Prancis di babak Perempat Final Piala Dunia digelar di Stadion Al Bayt, Minggu (11/12/2022) pukul 02.00 WIB Live SCTV.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel sengit antara Inggris vs Prancis sesaat lagi pada babak perempat final Piala Dunia 2022 malam ini, Sabtu (10/12/2022) waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Live Streaming Inggris vs Prancis di babak Perempat Final Piala Dunia digelar di Stadion Al Bayt, Minggu (11/12/2022) pukul 02.00 WIB Live SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Inggris vs Prancis ini bisa anda tonton via live streaming via HP.

Link nonton live streaming Inggris vs Prancis bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Bek sayap timnas Inggris, Kieran Trippier, mempunyai pemain yang paling diwaspadai saat melawan timnas Prancis pada perempat final Piala Dunia 2022. Namun, dia bukanlah Kylian Mbappe.

Di atas kertas, kedua tim mempunyai kans yang sama besar untuk meraih kemenangan.

Pasalnya, baik Inggris maupun Prancis mempunyai materi pemain yang tergolong mewah.

Namun, sejumlah pihak sedikit mengunggulkan Les Bleus dalam laga kali ini karena faktor adanya Kylian Mbappe.

Siaran langsung live streaming Inggris vs Prancis Piala Dunia 2022, Minggu (11/12/2022) (Kolase Tribun Medan)

Winger Paris Saint-Germain tersebut sejauh ini tampil menggila di Piala Dunia 2022.

Mbappe tercatat sebagai top scorer sementara dengan torehan lima gol.

Tugas berat pun bakal dipikul oleh bek kanan The Three Lions yang tampil di pertandingan dini hari nanti.

Kieran Trippier mungkin saja bakal mengemban tugas tersebut meski Kyle Walker lebih berpeluang untuk menjadi starter.

Namun, Trippier justru tak menyebut nama Mbappe saat membahas pemain Prancis yang paling diwaspadai.

Bek sayap Newcastle United tersebut malah menilai Antoine Griezmann sebagai sosok yang wajib diwaspadai Inggris.