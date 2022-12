LIVE STREAMING LIGA 1 Barito vs Dewa United Kick-off 18.15 WIB, Akses Link Live Streaming via HP

LIGA 1 Barito vs Dewa United Kick-off 18.15 WIB, Akses Link Live Streaming

- Tonton Barito vs Dewa United

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton sesaat lagi berlangsung duel Liga 1 Indonesia Barito vs Dewa United.

Laga Barito vs Dewa United digelar pada Minggu (11/12/2022) pukul 18.15 WIB.

Pertandingan Liga 1 Barito vs Dewa United disiarkan live streaming di TV Online.

Akses link live streaming di artikel ini.

Simak ulasan prediksi skor Barito vs Dewa United, juga statistik head to heat dan line up susunan pemain.

Pertandingan BRI Liga 1 antara Barito Putera melawan Dewa United akan berlangsung di Stadion Jatidiri.

Dalam duel Liga Indonesia kali ini, kedua tim mengincar kemenangan untuk menambah pundi-pundi poin.

Fokus Barito Putera

Pada pertandingan sebelumnya melawan Persebaya, Barito Putera gagal mencuri poin.

Mereka kalah setelah Persebaya membalikan keadaan dibabak kedua menjadi 3-2.

Padahal pada babak pertama, Barito Putera sempat memimpin dengan skor 1-0.

Untuk mengantisipasi hal itu terulang kembali, pelatih kepala Rodney Goncalves mengatakan, bakal menjaga fokus tim.

Bukan saja untuk mencetak gol, tetapi juga untuk tak membuat kesalahan menjelang akhir pertandigan.

