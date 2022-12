NONTON Live Streaming Gratis Inggris Vs Prancis Jam 02.00 WIB, Akses di Sini Linknya via HP

Live Streaming Inggris vs Prancis di babak Perempat Final Piala Dunia digelar di Stadion Al Bayt, Minggu (11/12/2022) pukul 02:00 WIB Live SCTV.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel sengit antara Inggris vs Prancis sesaat lagi pada babak perempat final Piala Dunia 2022 malam ini, Sabtu (10/12/2022) waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Inggris vs Prancis ini bisa anda tonton via live streaming via HP.

Pertarungan antara Kylian Mbappe dengan Kyle Walker diprediksi akan menjadi duel penentu dalam pertandingan Inggris melawan Prancis nanti.

Selain pertarungan antara Kylian Mbappe melawan Kyle Walker, pertandingan Inggris melawan Prancis juga akan menghadirkan duel-duel strategis lainnya di beberapa posisi.

Siaran langsung live streaming Inggris vs Prancis Piala Dunia 2022, Minggu (11/12/2022) (Kolase Tribun Medan)

Pertandingan Inggris lawan Prancis diperkirakan akan berlangsung ketat, akan ada banyak pertarungan individu yang bakal jadi kunci yang bisa sangat mempengaruhi hasil akhir.

Laga Inggris lawan Prancis ini juga akan menjadi kesempatan duel antara Harry Maguire dan Olivier Giroud.

Salah satu kritik yang dilontarkan kepada Harry Maguire adalah kecepatannya yang kurang, tetapi melawan Olivier Giroud hal ini diperkirakan tidak akan menjadi masalah.

Selain itu juga akan menarik untuk melihat pertarungan antara Jude Bellingham diperkirakan akan berhadapan dengan Adrien Rabiot atau bisa juga Aurelien Tchouameni.

Jude Bellingham telah menjadi salah satu pemain yang menonjol untuk Inggris di Piala Dunia, mencetak gol melawan Iran dan memberikan assist untuk Jordan Henderson saat menang atas Senegal.

Duel-duel lainnya yang menarik dinantikan di antaranya duel antara Harry Kane dan Raphael Varane serta duel antara Bukayo Saka dengan Theo Hernandez.

Mbappe Vs Walker Duel Penentu

Duel antara Kylian Mbappe sebagai ujung tombak Prancis dan Kyle Walker pemain bertahan Inggris adalah pertarungan antara penyerang paling dahsyat menghadapi bek tercepat.