SEDANG BERLANGSUNG Inggris Vs Prancis Live SCTV, Akses di Sini Nonton Live Streaming Gratis via HP

Link Live Streaming Inggris vs Prancis Piala Dunia 202

TRIBUN-MEDAN.com - Sedang berlangsung saat ini live streaming duel sengit antara Inggris vs Prancis sesaat lagi pada babak perempat final Piala Dunia 2022 malam ini, Sabtu (10/12/2022) waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Live Streaming Inggris vs Prancis di babak Perempat Final Piala Dunia digelar di Stadion Al Bayt, Minggu (11/12/2022) pukul 02.00 WIB Live SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Inggris vs Prancis ini bisa anda tonton via live streaming via HP.

Link nonton live streaming Inggris vs Prancis bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Bos Three Lions, Gareth Southgate memutuskan untuk tetap menggunakan starting XI yang sama seperti mengalahkan Senegal di babak 16 besar.

Itu berarti akan ada lagi empat bek, dengan bek sayap Kyle Walker dan Luke Shaw di samping John Stones dan Harry Maguire.

Ini adalah trio lini tengah Declan Rice - yang sakit awal pekan ini - Jordan Henderson dan Jude Bellingham, dengan serangan Harry Kane, Bukayo Saka dan Phil Foden.

Raheem Sterling kembali ke bangku cadangan setelah pulang ke Inggris awal pekan ini setelah pembobolan di rumah keluarganya.

Susunan Pemain Inggris

Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Henderson, Kane, Saka, Foden.

Prancis juga menyebutkan XI yang sama saat memulai kemenangan babak 16 besar atas Polandia.

Kylian Mbappe adalah nama yang menonjol, tentu saja.

Penyerang Paris St-Germain itu kembali bermain bersama Antoine Griezmann dan Ousmane Dembele di belakang striker Olivier Giroud.

Kiper Hugo Lloris menjadi pemain pria Prancis dengan penampilan terbanyak dan memainkan pertandingannya yang ke-143 untuk Les Bleus.