Head to Head Prancis vs Maroko Jelang Semifinal Piala Dunia 2022, Prediksi Skor, Line Up Pemain

AFP/JEWEL SAMAD

Para pemain Timnas Prancis melakukan selebrasi usai gelandang Timnas Prancis, #08 Aurelien Tchouameni (tengah) mencetak gol pertama timnya dalam laga sepak bola perempat final Piala Dunia Qatar 2022 antara Inggris melawan Prancis di Stadion Al-Bayt, di Al Khor, utara Doha, Qatar, Sabtu (10/12/2022) waktu setempat. Maroko vs Prancis : Prediksi Skor, Head to Head, Line Up dan Profil Timnasnya di Piala Dunia 2022